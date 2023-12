Von den eigenen Fans enttäuscht: Klopp fordert Anfield heraus

Die Atmosphäre an der Anfield Road hat eigentlich einen guten Ruf, Jürgen Klopp war mit ihr zuletzt aber unzufrieden. Vor dem Topspiel gegen Arsenal richtete sich der Trainer des FC Liverpool mit deutlichen Worten an die eigenen Fans.

An den Leistungen und den Ergebnissen der jüngeren Vergangenheit kann es eigentlich nicht liegen, dass Anhänger des FC Liverpool in der Vorweihnachtszeit irgendwie verstimmt sind. Im Meisterrennen sind die Reds ganz vorne mit dabei, durch das Topspiel gegen Spitzenreiter Arsenal haben sie die mögliche Tabellenführung über die Feiertage in eigener Hand. Am Mittwochabend zogen sie durch ein krachendes 5:1 über West Ham an der Anfield Road zudem ins Halbfinale des Liga-Pokals ein.

Und doch war die Stimmung während dieses mitunter furiosen Kantersieges alles andere als so, wie sich Jürgen Klopp das vorgestellt hatte. Sodass der LFC-Trainer nach Schlusspfiff tatsächlich den eigenen Anhang kritisierte - ziemlich direkt sogar.

"In der ersten Hälfte hat die Mannschaft herausragend gespielt, aber mit der Atmosphäre war ich nicht übermäßig glücklich", beschwerte sich der 56-Jährige sichtlich verwundert. "Ich habe die Leute hinter mir gefragt: 'Was wollt ihr?' Wir haben Dinge verändert und West Ham dominiert - wenn ich selbst auf den Rängen gewesen wäre, wäre ich die ganze Zeit auf meinen Zehen gestanden."

"Dann gebt euer Ticket jemand anderem"

Klopps Unverständnis schlug in einen gewissen Zorn um, mehr noch in eine Aufforderung mit dem Blick auf den Showdown gegen Arsenal am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Er wird an der Anfield Road stattfinden.

"Wir brauchen Anfield am Samstag", formulierte Klopp deutlich - und er wurde noch deutlicher: "Wenn es euch im Dezember zu viel Fußball ist, wenn ihr nicht in der richtigen Verfassung seid, dann gebt euer Ticket jemand anderem." In Liverpool wird wohl auch der zwölfte Mann nur bei Vollbesitz seiner Kräfte aufgestellt.