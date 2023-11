"Von daher ist es richtig, dass er genervt ist": Dreesen erklärt Tuchels Ärger

Vor dem Kracher in Dortmund erläuterte Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel zwar, warum Dayot Upamecano und Leon Goretzka in der Startelf standen, zeigte sich aber auch extrem kurz angebunden und wirkte angesäuert. Jan-Christian Dreesen lieferte anschließend den Grund dafür.

"Er ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen und dem Spiel in Saarbrücken", erläuterte Dreesen am "Sky"-Mikro und machte deutlich: "Von daher ist es richtig, dass er genervt ist. Das schafft mehr Konzentration." In der Tat wirkte Tuchel angespannt und wohl auch genervt von zuletzt aufgekommener Kritik an ihm. Das wurde recht deutlich, als er schnippisch in Richtung Lothar Matthäus und Julia Simic meinte, er wolle "den Experten nicht die Zeit nehmen".

Tuchel gab auch zu, dass es Druck gebe - dieser sei "aber immer groß bei Bayern". Seine persönlichen Gefühle, Tuchel kehrte schließlich an seine alte Wirkungsstätte zurück, hielt er zurück, verriet aber, dass es "natürlich emotional" für ihn sei. "Ich kenne hier jeden, aber das ist meine Sache. Ich bin jetzt fokussiert aufs Spiel."

Fokussiert war auch Dayot Upamecano, der nach seiner Oberschenkelverletzung, ebenso wie der zuletzt verletzte Leon Goretzka, in der Startelf stand. Eine Entscheidung, die nicht ohne Risiko ist, wie auch Tuchel gestand. "Wir überspringen auf jeden Fall ein paar Schritte, aber so, dass wir es verantworten können. Wir haben es mehrmals gecheckt, den Arzt befragt, haben alle Fakten auf den Tisch gelegt und mit den Spielern gesprochen. Ich hoffe, dass es gut geht", erklärte der 50-Jährige und betonte, dass beide Spieler "unbedingt spielen wollten". Die Entscheidung, sie zu bringen, sei schließlich nach dem Abschlusstraining gefallen.

Wir sind immer wütend, wenn wir verlieren - und wir haben verloren. Thomas Tuchel

Im Falle von Upamecano bestätigte Tuchel, dass von vornherein klar gewesen sein, dass es "nicht für 90 Minuten reichen" würde. Dass der Franzose dann in der Anfangsformation stand, sei auch auf den Spielerwunsch zurückzuführen. "'Upa' wollte unbedingt beginnen, das macht auch mehr Sinn, weil er sich dann besser warmmachen kann."

Zur Stimmung innerhalb der Mannschaft bestätigte der Trainer die Vermutung seines Dortmunder Pendants, der FC Bayern sei wütend. "Wir sind immer wütend, wenn wir verlieren - und wir haben verloren." Das 1:2 beim 1. FC Saarbrücken wirkte in München also noch nach, so überraschte es wenig, dass sich auch Dreesen dazu noch einmal äußerte.

Der 56-Jährige verwies zwar auf den starken Saisonstart der Münchner, gab aber zu, dass "Saarbrücken in der Tat ein echter Schlag ins Kontor war. Wir können und sind nicht zufrieden mit diesem Spiel", so Dressen, der aber auch betonte, dass Tuchel "das Spiel nicht allein verloren" habe, vielmehr habe die gesamte Mannschaft sich das anzukreiden, gerade "die erste Hälfte war unterirdisch". In Dortmund sah der Start dann schon ganz anders aus, da war es ausgerechnet Upamecano, der den Rekordmeister früh in Führung brachte.

Durch die zuletzt angespannte Personallage an der Säbener Straße drängt sich aber auch die Frage nach Neuzugängen im Winter auf. Diesbezüglich hielt sich Dreesen diplomatisch. "Wir haben nach wie vor eine Top-Qualität im Kader. Das heißt aber nicht, dass wir nicht den einen oder anderen Spieler trotzdem anschauen und uns nicht im Winter verstärken wollen. Wenn wir es für notwendig erachten, uns an bestimmen Stellen zu verstärken, dann werden wir es auch tun."