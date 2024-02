Von Cottbus nach Jena: Prokopenko ist zurück an alter Wirkungsstätte

Quasi in den Schlussekunden des Wintertransferfensters hat der FC Carl Zeiss Jena noch einen Transfer eingetütet. Alexander Prokopenko wechselt vom Ligakonkurrenten FC Energie Cottbus zum FCC. Für den 22-jährigen Linksaußen ist es die Rückkehr an alte Wikrungsstätte. Von 2017 bis 2022 stand Prokopenko bereits in Jena unter Vertrag. Über die 2. Mannschaft des SC Freiberg landete er zuletzt in der Lausitz, wo er sich nicht vollends in der Startelf festspielen konnte.