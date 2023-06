Von "Collinas Erben" zum DFB: Feuerherdt wird Schiri-Mediensprecher

Der DFB stellt sich zum 1. Juli in Sachen Kommunikation und Medienarbeit der Schiedsrichter GmbH neu auf, Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt (53) wird die Leitung übernehmen.

Er wird in Zukunft eng mit den DFB-Schiedsrichtern zusammenarbeiten: Experte Alex Feuerherdt (li.). Twitter "Collinas Erben"/imago images

Am Freitag bestätigte "Sky", dass Feuerherdt seine Tätigkeit als Schiedsrichter-Experte beim Pay-TV-Sender beenden wird. "Wir befinden uns derzeit in den Planungen für die neue Saison und werden redaktionelle und personelle Details rechtzeitig vor Saisonbeginn bekannt geben", stellte "Sky" klar.

Feuerherdt war neben seinem Engagement im TV vielen Fans über sein Projekt "Collinas Erben" bekannt. In einem Podcast, den er gemeinsam mit Klaas Reese betrieb, und via Twitter gab er seit Oktober 2012 mit einem kleinen Team Einschätzungen zu verschiedensten Schiedsrichterthemen ab. Die Meinung von "Collinas Erben" fand in Fußball-Deutschland Gehör.

"Mit knapp 60.000 Followern und einer treuen Hörerschaft für unsere 121 Podcastepisoden haben wir mehr Aufmerksamkeit für die Fußballregeln und die Arbeit der Unparteiischen erreicht, als wir uns zum Start unseres Projektes hätten vorstellen können", schrieben "Collinas Erben" bereits am Donnerstagabend bei Twitter und fügten an: "Nach über zehn Jahren wird sich unser Angebot allerdings gravierend ändern, denn Alex wird zum 1. Juli 2023 hauptamtlich zum Deutschen Fußball-Bund wechseln. Er wird dort Mediensprecher für die Schiedsrichter*innen der Bundesligen und sich für mehr Transparenz einsetzen."

Deshalb könne das Projekt "Collinas Erben" allerdings "nicht mehr in der Form betrieben werden, wie es dank Alex' Expertise und Einsatz möglich war. Ob und wie es mit dem Projekt weitergeht, ist deshalb offen. Auf jeden Fall bleiben die Accounts bestehen, um Schiedsrichterthemen eine Öffentlichkeit geben zu können", unterstrich Reese.