Von Choupo-Moting und Müller gibt es "erfreuliche Nachrichten"

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting sind zurück.

Zuletzt hatte FCB-Trainer Thomas Tuchel auf die beiden Offensivkräfte verzichten müssen, Müller laborierte an muskulären Beschwerden am linken Hüftbeuger, während den 34 Jahre alten Choupo-Moting Kniegelenkbeschwerden plagten. Das Duo hatte zuletzt lediglich Reha-Training gemacht - wie auch Raphael Guerreiro (Muskelbündelriss in der Wade), die Youngster Tarek Buchmann und Malik Tillman (beide im Aufbautraining) sowie natürlich Manuel Neuer.

Choupo-Motings und Müllers Ausfälle hatten dazu geführt, dass Trainer Thomas Tuchel während der Asienreise in Tokio und Singapur kaum Optionen im Sturm hatte und daher auch verstärkt auf das Talent Mathys Tel setzte, das sich auch mit ordentlichen Leistungen empfahl.

Dennoch dürfte Tuchel erleichtert sein, dass er wieder mehr Alternativen erhalten wird, denn es gab "erfreuliche Nachrichten", wie der FC Bayern vermeldete: Sowohl Müller als auch Choupo-Moting absolvierten am Mittwochnachmittag Teile des Mannschaftstrainings. "Zu Beginn der Einheit wurden beide mit Jubel und Applaus von ihren Teamkollegen begrüßt", heißt es weiter in dem Statement.

Gesprächsbedarf bei Müller

Ein Einsatz für das Duo am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) käme aber sicherlich noch zu früh. In München legt man gewiss großen Wert darauf, dass beide Spieler vollständig genesen.

Bei Müller, dessen Vertrag im Juni 2024 ausläuft, sollen zudem im Herbst Gespräche über dessen sportliche Zukunft geführt werden. Seit seiner Jugend spielt Müller für die Münchner, feierte 2008/09 sein Profidebüt und kann mittlerweile auf satte 442 Bundesligaspiele (144 Tore) für den FCB verweisen, dazu kommen noch 142 Champions-League-Spiele (53) und 64 Einsätze im DFB-Pokal (33).

Wie viele noch dazu kommen, ist Stand jetzt unklar, denn: Dass der Weltmeister von 2014 in seine letzte Saison beim FC Bayern geht, ist im Moment nicht ausgeschlossen.