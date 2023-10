Von Chemnitz nach New York: Torwarttrainer Küas zieht es in die MLS

Paul Küas wird dem Chemnitzer FC nicht länger als Torwarttrainer zur Verfügung stehen. Der 25-Jährige schließt sich dem MLS-Klub New York Red Bulls an.

Mehr zur Regionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Bereits am 14. Oktober einigten sich Küas und der CFC einvernehmlich auf eine sofortige Vertragsauflösung, heißt es in einer öffentlichen Stellungnahme des CFC. Küas wechselt also mit sofortiger Wirkung zu den New York Red Bulls in die US-amerikanische Profiliga Major League Soccer.

"Wir bedauern Pauls Abschied vom Chemnitzer FC, freuen uns aber umso mehr über die großartige Chance, die er im US-amerikanischen Profifußball bekommt. Paul hat in den vergangenen anderthalb Jahren beim CFC sehr gute Arbeit geleistet und hatte einen Anteil an der guten Entwicklung unserer jungen Torhüter", sagt Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des Chemnitzer FC.

Paul Küas, der seine Trainerlaufbahn bereits im Alter von 16 Jahren begann, wechselte 2016 als Torwarttrainer in das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig. Nach seiner Tätigkeit bei RB zog es den heute 25-Jährigen in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln, eher er vor zwei Jahren zum FC Erzgebirge Aue wechselte. Im Sommer 2022 kam Küas zum Chemnitzer FC und saß in 53 Partien mit auf der Trainerbank der Himmelblauen.

Die weitere Betreuung der Regionalliga-Torhüter wurde vereinsintern bereits geklärt. Bis zum Dienstbeginn des bereits feststehenden Nachfolgers, dessen Name allerdings noch unter Verschluss gehalten wird, am 1. Dezember 2023 werden die CFC-Torhüter im Trainingsbetrieb von den Torwarttrainern des Nachwuchsleistungszentrums begleitet.