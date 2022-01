Von "brutal" bis "glücklich": Die Achterbahnfahrt des HSV beim Achtelfinalsieg in Köln

Nach einer denkwürdigen Schlussphase mit spätem Gegentor und kuriosem Ende im Elfmeterschießen zog der Hamburger SV ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

"Ich glaube, wir haben am Ende verdient gewonnen. Der Gegner war ein Bundesligist und hat uns alles abgefordert. Das ist auch genau das, was wir brauchen", freute sich Tim Walter nach dem denkbar knappen wie kuriosen Ende der Achtelfinalpartie am Dienstagabend.

Ähnlich sah es auch HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes, der in der Partie einerseits bei zwei herben Abspielfehlern Glück gehabt hatte, dass Köln die anschließenden Chancen nicht gut ausspielte, andererseits aber auch einige starke Paraden zeigte: "Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Bundesligisten mithalten können. Das war ein verdienter Sieg und ein richtig geiler Abend."

Heuer Fernandes: "Glück mit Leistung davor verdient"

Dabei war es um die Gefühlslage der Hanseaten nach Ende der Verlängerung kurzzeitig gar nicht gut bestellt. Denn nach dem Führungstor von Robert Glatzel in der 92. Minute gelang Anthony Modeste mit der letzten Aktion des Spiels per Foulelfmeter das 1:1. "Das ist natürlich brutal, wenn so etwas in der 120. Minute passiert", meinte Heuer Fernandes in Anspielung auf die Elfmeterentscheidung, bei der Hamburgs Kapitän Sebastian Schonlau Modeste leicht ans Trikot gegriffen hatte, ehe der Stürmer auf dem Weg zum Ball zu Fall kam, den er womöglich ohnehin nicht mehr hätte erreichen können.

"Es war natürlich bitter, da müsste man dann über viele Situation reden", meinte Walter im Hinblick auf den Elfmeterpfiff. Am Ende aber durfte der HSV dank Kainz' kuriosem Nicht-Tor doch noch jubeln. Und so resümierte Heuer Fernandes: "Der letzte Schuss war ein Stück weit Glück, aber das haben wir uns mit einer überragenden Leistung davor verdient."

