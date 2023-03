Von Bestwerten und Wiederholungstätern: Neun Fakten zum Kanonenrennen

Das Fernduell der erfolgreichsten Goalgetter des Landes hat nach der Winterpause wieder Fahrt aufgenommen: Hier kommen neun Fakten über die Torjägerkanone® für alle.

Gerd Müller, Robert Lewandowski oder Klaus Fischer - die erfolgreichsten Bundesliga-Torjäger trugen die "9" auf dem Rücken. Auch in unteren Ligen erkennt man an ihr den Spieler, den man besser im Auge behält. Weil das Rennen der besten Stürmer des Landes wieder volle Fahrt aufgenommen hat, präsentieren wir neun Fakten über die Torjägerkanone® für alle (Stand 7.3.), die der kicker mit fussball.de und VW verleiht. Ausgezeichnet werden bei den Männern (bis zur 11. Liga) und bei den Frauen (bis zu Liga 7) pro Stufe die Schützinnen und Schützen mit den meisten Treffern.

1. DIE BESTE SCHÜTZIN

Niemand trifft so wie sie! Maren Schönherr, vom SV Raadt aus Mülheim, hält mit 77 Toren nicht nur aktuell den Topwert aller Stufen bei Männern und Frauen, sie kann mit 5,5 Toren pro Partie auch den besten Schnitt vorweisen. Bei den Männern hat Lucas Schneider vom SSV Hagen (11. Liga) mit 67 Treffern die Nase vorn.

2. DIE MEISTEN PROFI-TORE

Nicht alle Amateur-Kanoniere knipsten immer schon abseits des ganz großen Rampenlichts. Martin Harnik, der auf 101 Tore in den drei deutschen Profiligen kommt, ist aktuell bei der TuS Dassendorf (Oberliga Hamburg) mit 35 Toren aus 24 Spielen Gesamtführender der 5. Ligen. Einer seiner Konkurrenten: Sascha Mölders, dem 93 Liga-Tore in seiner Profi-Karriere gelangen. In der laufenden Saison sind es beim bayerischen TSV Landsberg 20 (Rang 10).

3. DIE MEISTEN TREFFER IN EINEM SPIEL

Emre Mermerkaya von der SG Phönix Eving II aus Dortmund erzielte beim 17:1 seines Teams gegen Lütgendortmund 14 Treffer - davon zehn in Halbzeit zwei! Der Angreifer liegt mit aktuell Platz 2 auch gut im Gesamtrennen (11. Liga). Bei den Frauen ist es, einmal mehr, Maren Schönherr: 17 Treffer gelangen der Angreiferin beim bemerkenswerten 26:0 über Osterfeld. Im Rückspiel war es ein Tor weniger …

4. DIE TORREICHSTEN SPIELE

Doch was waren die torreichsten Partien? Rang 1 geht ins Saarland in die Kreisliga B Blies/Nahe, wo es zwischen dem SV Humes 2 und Sotzweiler-Bergweiler 2 zu einem 31:0 kam. Weniger einseitig ging es in Hamburg beim höchsten Remis der Saison zu: In der Kreisklasse A3 trennte sich der Rahlstedter SC 5 vom Lauenburger SV nach einer umkämpften Partie mit 10:10.

Belohnung für Top-Stürmer: Die Torjägerkanone® für alle

5. DIE BEGEHRTE TROPHÄE

Außergewöhnlich, nicht käuflich, strahlend weiß: Acht Herren- und fünf Frauen-Ligenstufen haben die Chance, die Trophäe zu ergattern. Sie ist angelehnt an die klassische kicker-Torjägerkanone®, die seit der Saison 68/69 an den Top-Torschützen der Bundesliga vergeben wird.

6. DER TORJÄGER-TAG

Eine Trophäe für den Wandschrank ist nicht alles. Gemeinsam mit dem DFB und Partner Volkswagen laden wir die 13 Gewinner/innen zu einem unvergesslichen Torjäger-Tag ein, dem das erste Heim-Länderspiel der Nationalelf nach der Sommerpause und vor der EM 2024 einen würdigen Rahmen verleihen wird.

7. DIE WIEDERHOLUNGSTÄTER

Eine Generation Kanoneninhaber gibt es bereits, aber es ist nicht verboten, sich unter die Sammler zu begeben: Echte Chancen darauf hat Larissa Puls (SG Phönix Wildau), die vergangene Saison auf Stufe 5 gewann und dort aktuell als Vierte rangiert. Bei den Männern setzte sich 21/22 Achraf Gara Ali auf Stufe 8 durch. Und jetzt, nach dem Aufstieg mit dem FC Kalbach, behauptet er sich auch auf Stufe 7 in Schlagdistanz zur Spitze. Auch Viertliga-Vorjahressieger Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching) hat erneut Chancen.

8. DAS DUELL DER BUNDESLÄNDER

Die Torjägerkanone® für alle ist ein bundesweiter Wettbewerb - aber aus welchem Bundesland kommen die meisten Top-Torjäger? Betrachtet man jeweils die zehn Führenden, wird deutlich: Das kleine Hamburg (15 Kandidaten) liegt dabei vor dem großen Bayern (zwölf). Den Bestwert hält, wenig überraschend, mit deutlichem Vorsprung NRW (43).

9. DIE ABSOLUTEN ZAHLEN

799. So viele Tore sammelten die 13 Gewinner in der vergangenen Saison. Die Führenden in der laufenden kommen bislang bereits auf 553 Treffer. Insgesamt werden 2182 Ligen für die Berechnung berücksichtigt.