Von Bayern bis Frankfurt: Die sechs Titel-Kandidaten im Check

Die Bundesliga erlebt gerade das spannendste Titelrennen seit Jahren. Spitzenreiter Bayern hat gleich fünf Klubs im Nacken. Die kicker-Reporter erklären, was für und gegen die sechs Titel-Kandidaten spricht.

FC Bayern

Das spricht für einen Meister Bayern:

Die Münchner haben den besten Kader, den sie kurzfristig mit Joao Cancelo weiter aufgerüstet haben. Fast alle Spieler kennen Drucksituationen und können damit umgehen. Daher ist den Bayern jederzeit eine Siegesserie wie im Herbst - zehn Pflichtspiele - zuzutrauen. Mit einer solchen würden sie vermutlich in der Tabelle davonziehen. Die vermeintlichen Hauptkonkurrenten Leipzig und Dortmund müssen in der Rückrunde in München antreten.

Das spricht dagegen:

Der magere Start mit drei Unentschieden sorgt für erste Unruhe, es gibt außerhalb des Platzes Störgeräusche wie die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic und der Paris-Trip von Serge Gnabry. Sportlich präsentierten sich die Bayern in der Liga zuletzt ungewöhnlich einfallslos, sie wirken sportlich angreifbar wie selten im vergangenen Jahrzehnt, es droht die schwächste Punkteausbeute seit 2011. Auch die Masse an fünf Jägern sorgt für Spannung. Punktet einer auf hohem Niveau, könnte es für den Rekordmeister eng werden.

Union Berlin

Das spricht für einen Meister Union:

Union hat bis dato in allen drei Wettbewerben bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Nicht umsonst stehen die Eisernen auf Rang 2. Die Defensive gehört zu den stabilsten der Liga, lässt nur wenige Hochkaräter für den Kontrahenten zu. Und in der Offensive zeigen sich die Köpenicker extrem effizient. Nur Frankfurt und Wolfsburg verzeichnen eine noch bessere Chancenverwertung. Aber das größte Prunkstück ist der Zusammenhalt im Team.

Das spricht dagegen:

Einige Leistungsträger sind nicht gleichwertig zu ersetzen. Zwar wurde der Kader vor allem während der Wintertransferperiode in der Breite verstärkt. Dennoch würde gehörig an Qualität verloren gehen, wenn denn Abwehrchef Robin Knoche, Stabilisator Rani Khedira oder Torjäger Sheraldo Becker mal ausfallen sollten. Dieser Fall ist bis dato noch nicht eingetreten. Zudem bedarf es einer gehörigen Steigerung beim eigenen Ballbesitz, wenn der Gegner kompakt und massiv im Block verteidigt.

RB Leipzig

Das spricht für einen Meister Leipzig:

Seit Marco Rose im September Domenico Tedesco als Trainer ablöste, holte RB 30 Punkte in 13 Spielen - so viele wie kein anderer Bundesligist in dieser Zeit. Die Mannschaft setzte ihren Lauf auch nach der Verletzung von Christopher Nkunku beim Re-Start im Januar fort und ist wettbewerbsübergreifend seit 17 Pflichtspielen ungeschlagen.

Das spricht dagegen:

Mit Nkunku und Dani Olmo, der sich am Freitag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog, fehlen verletzungsbedingt zwei Leistungsträger in den richtungsweisenden Februar-Wochen. Dem neuen Sportgeschäftsführer Max Eberl gelang es in der Kürze der Zeit nicht, zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen noch eine Verstärkung für die Offensive zu verpflichten. Der Kader umfasst nur 19 Feldspieler, was angesichts des Programms eine bedrohlich dünne Spielerdecke ist.

Borussia Dortmund

Das spricht für einen Meister Dortmund:

Trainer Edin Terzic sprach nach dem 2:0-Sieg in Leverkusen von der "besten Bank, die der BVB je hatte". Nicht zu Unrecht: Bleiben alle Profis fit, verfügt der 40-Jährige über eine breite Auswahl an Profis, die ihm zahlreiche taktische Möglichkeiten geben. Insbesondere in der Offensive ist das Angebot groß, wobei Sebastien Haller eine Schlüsselrolle zukommt. Bleibt der Mittelstürmer gesund und fit, kann er durch seine Präsenz und seine Tore den entscheidenden Unterschied ausmachen. Als wichtige Personalie könnte sich auch Wintereinkauf Julian Ryerson entpuppen, der mit seiner Bissigkeit und seinem Ehrgeiz exakt das Profil erfüllt, das sich Terzic für die Defensive wünscht.

Das spricht dagegen:

Dortmunds Manko in den vergangenen Jahren war häufig die Konstanz, gerade in der Defensivarbeit. Hier muss der BVB den jüngsten Aufwärtstrend verstetigen und die individuellen Aussetzer verringern, auch wenn der starke Keeper Gregor Kobel viel abfangen kann. Abwarten muss man auch, ob die Personalsituation so entspannt bleibt - oder das Verletzungspech erneut zuschlägt.

SC Freiburg

Das spricht für einen Meister Freiburg:

"Mit dem realistischen Blick, den wir haben, relativ wenig", sagt SC-Sportvorstand Jochen Saier. Eine Freiburger Meisterschaft wäre die größte Sensation seit Lauterns Triumph 1998. Eine Möglichkeit gäbe es aber: Christian Streich und seine Profis ziehen ihre Saison unbeirrt durch, 31 Punkte wie in der Hinrunde sind wieder drin. Sollten um die 62 Zähler für die Schale reichen, könnte sie auch der SC bekommen.

Das spricht dagegen:

Zu den absoluten Spitzenteams fehlt in der Regel noch ein deutliches Stück. Das bekam Freiburg vor allem in München (0:5) und in Leipzig (1:3) zu spüren. Auch bei formstarken Wolfsburgern setzte es zum Jahresauftakt ein 0:6. Die unglückliche 1:3-Heimniederlage gegen Dortmund rundet eine insgesamt magere Topspiel-Ausbeute ab, die zumindest durch das 4:1 gegen Union und das 1:1 gegen Frankfurt aufgehellt wird.

Eintracht Frankfurt

Das spricht für einen Meister Frankfurt:

International hat Frankfurt bewiesen, immer für eine Überraschung sorgen zu können. Der ausgezeichnete Mannschaftsgeist beflügelt das Team. Randal Kolo Muani, Mario Götze, Jesper Lindström und Daichi Kamada stehen für riesige Qualität in der Offensive. Mit Kevin Trapp verfügt die Eintracht zudem über einen der besten Torhüter. Neuzugang Philipp Max könnte die Probleme auf der linken Seite beheben.

Das spricht dagegen:

Die Abwehr-Dreierkette verkörpert unterm Strich nur Durchschnitt. Selbst ein Spieler mit viel Potenzial wie Evan Ndicka spielt in dieser Saison deutlich unter seinen Möglichkeiten. Stamm-Innenverteidiger Tuta kommt auf eine erschreckend schwache Zweikampfquote von 41,5 Prozent. Makoto Hasebe kann zwar weiterhin den Unterschied machen, mit 39 Jahren aber nicht mehr jedes Spiel bestreiten. Mit einem Martin Hinteregger und David Abraham in Topform war die Eintracht in der Innenverteidigung besser aufgestellt. Erschwerend kommt hinzu, dass Kapitän Sebastian Rode als enorm wichtiger Organisator wegen körperlicher Probleme zu oft pausieren muss.