Von Barça zu Aston Villa: Gerrard holt Coutinho nach England zurück

Philippe Coutinho ist zurück in der Premier League - und zurück bei Steven Gerrard: Aston Villa hat das Leihgeschäft mit dem FC Barcelona am Freitagmorgen perfekt gemacht.

Der "Magier" will die Premier League noch einmal verzaubern: Vier Jahre nach seinem 120 Millionen Euro schweren Abschied vom FC Liverpool kehrt Philippe Coutinho nach England zurück. Aston Villa verpflichtete den inzwischen 29-Jährigen auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Barcelona. Wie die beiden Klubs mitteilten, enthält die Vereinbarung auch eine Kaufoption. Die Villans sorgen mit dem Deal für eine nostalgische Note auf dem Wintertransfermarkt.

Bevor seine Karriere in Spanien ins Stottern geriet, hatte Coutinho in Liverpool zu den besten Spielern der Premier League gehört. Bis zum Sommer 2015 zweieinhalb Jahre an seiner Seite im Mittelfeld der Reds: Steven Gerrard, sein neuer Trainer bei Aston Villa. "Er ist jemand, vor dem ich allergrößten Respekt habe", sagte Gerrard am Donnerstag über Coutinho. "Du bekommst den Spitznamen 'Der Magier' nicht, wenn du kein besonderer Fußballer bist."

Liverpool wurde ohne Coutinho Meister - aber auch dank ihm

Während Coutinho Liverpool mit seinem geräuschvollen Weggang nachträglich gewissermaßen zur Meisterschaft verhalf - unter anderem mit seiner Ablöse finanzierten die Reds Virgil van Dijk oder Alisson -, wurde er selbst in Barcelona sportlich nie wirklich glücklich. Trotz zweier Meisterschaften und eines Pokalsiegs konnte er die millionenschweren Erwartungen nicht erfüllen.

Immer wieder hatte Barça in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, Coutinho zu verkaufen. Die Saison 2019/20 verbrachte der 63-malige Nationalspieler leihweise beim FC Bayern, der die horrende Kaufoption nach der Triple-Saison aber verstreichen ließ. In der laufenden Spielzeit stand Coutinho bei Barça nur noch fünfmal in der Startelf. Zuletzt war er positiv auf Corona getestet worden.

Während die klammen Katalanen durch seinen Wechsel wichtiges Geld einsparen, erhofft sich Villa nach der Verpflichtung von Gerrard einen weiteren Schub. Dem Vernehmen nach soll Coutinho beim Tabellen-13. nicht der letzte Neuzugang im Januar bleiben.