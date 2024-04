Von Bamberg nach Kiel: Hack verlässt die Domreiter

Philipp Hack zieht es vom FC Eintracht Bamberg in den hohen Norden. Der 21-jährige Offensivspieler schnürt ab Sommer die Fußballstiefel für die U 23 von Holstein Kiel. Hack absolvierte derzeit seine erste Regionalliga-Saison und stand bisher in allen Partien auf dem Feld (sieben Tore, vier Vorlagen). "Philipp ist ein wendiger und schneller Offensivspieler, der sowohl außen als auch in der Spitze variabel eingesetzt werden kann", erklärt Finn Jaensch, Sportlicher Leiter des NLZ, der bei Hack noch gutes Entwicklungspotenzial sieht.