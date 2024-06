Von Aufsteiger zu Aufsteiger: Mees wechselt nach Münster

Preußen Münster präsentiert am Dienstag gleich zwei Neuzugänge: Nach Morten Behrens wechselt auch Joshua Mees an die Hammer Straße. Der Angreifer kommt von Holstein Kiel.

In Kiel meist nur auf der Bank: Joshua Mees will in Münster mehr Minuten sammeln. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Erst vor wenigen Wochen feierte Mees mit der KSV Holstein den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Doch während die Mannschaft den sportlich größten Erfolg erlebte, war es für den 28-Jährigen eine eher schwierige Saison. Mees war 2020 von Union Berlin fest zu den Störchen gewechselt, für die Spielzeit 2022/23 verliehen diese ihn aber zu Jahn Regensburg.

Doch auch nach seiner Rückkehr war der Angreifer eher ein Ergänzungsspieler, letzte Saison kam Mees nur auf drei Startelfeinsätze und steuerte jeweils ein Tor und einen Assist zum Bundesliga-Aufstieg bei. Nun will er in Münster allen voran wieder Spielpraxis sammeln: "Ich habe die 3. Liga im letzten Jahr verfolgt und mir hat imponiert, wie die Mannschaft aufgetreten ist und die ganze Stadt hinter sich gezogen hat. Ich freue mich auf die Aufgabe, habe richtig Bock auf Preußen Münster und will mit Leistung vorangehen", so Mees in der Vereinsmitteilung.

Kittner: "Soll bei uns mehr Verantwortung übernehmen"

Der variabel einsetzbare Offensivspieler wechselt also von Aufsteiger zu Aufsteiger, denn auch Preußen Münster hatte in den letzten Wochen ordentlich zu feiern: nicht weniger als den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga.

"Wir hatten sehr positive Gespräche mit Joshua und das Feuer und der Wille, hier eine wichtige Rolle auszufüllen, war zu spüren. Joshua hat sich bereits auf Zweitliganiveau bewiesen. Seine fußballerische und menschliche Qualität stehen außer Frage, bei uns soll er sein Potential nachhaltig abrufen und mehr Verantwortung übernehmen", so Preußens Sport-Geschäftsführer Ole Kittner zum insgesamt fünften Sommer-Neuzugang des SCP.