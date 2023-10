Von "Attila" bis "Ritter Keule": Bekannte Maskottchen der Bundesliga

Wenige Maskottchen sind magische Wesen wie Pelé, der Waschbär aus "Die Zauberkicker", unserer kicker-Kids-Buchreihe. Aber sie sorgen für Spaß und gute Laune im Stadion, speziell bei den Kleinen. Und am besten für Siege ...

Nein, über alle Maskottchen aus den drei Profiligen können wir nicht berichten. Aber von dem einen oder anderen hast du bestimmt schon gehört. Die Biene Maja kennst du? Die summt zwar nicht durch die Bundesliga, dafür aber die Biene "Emma". Sie ist schwarzgelb, so wie ihr Verein, dem sie Glück bringen soll: Borussia Dortmund. Sie heißt so, wie ein früherer toller BVB-Spieler immer gerufen wurde, Lothar Emmerich.

Aber Emma ist nicht nur im Stadion aktiv, sondern mit ihr gibt’s auch interessante Aktionen. Zum Beispiel im BVB-Kids-Klub. Dessen Kinder haben mal Honig geschleudert und abgefüllt, den zuvor Bienenvölker nahe dem Borsigplatz gesammelt hatten. Dass am letzten Spieltag 2022/23 gegen Mainz ein Bienenschwarm einen Lichtstrahler bevölkerte, war nicht Emmas Schuld ...

Nicht nur in Dortmund, sondern auch in vielen anderen Orten gibt es Kids-Klubs mit speziellen Aktivitäten für die kleinen Fans, und nicht selten ist auch das Maskottchen dabei. Zum Beispiel beim FC Bayern "Berni", der Bär. Der tanzt auch gerne mit dem Stadionsprecher auf dem Rasen, bevor die Aufstellung vorgelesen wird.

Manchmal gibt es sogar echte Tiere

Doch nicht überall geht’s tierisch zu. Ja, in Köln beim echten Geißbock "Hennes" schon, auch in Frankfurt beim lebendigen Steinadler "Attila" oder auch in Gladbach, wo das muntere Fohlen "Jünter" lustig über den Platz galoppiert. Aber darunter verbirgt sich ein Mensch. Ein solcher ist auch das Maskottchen bei Union Berlin. Klar, die "Eisernen", wie sie genannt werden, begleitet "Ritter Keule". Ritter beschützen, können aber auch angreifen.

Eher gemütlich ist in Hamburg "Hermann" unterwegs. Das ist ein Dinosaurier, weil der HSV früher am längsten in der Bundesliga gespielt hat, aktuell ja in der 2. Liga. Benannt ist er nach dem leider bereits gestorbenen Kult-Masseur Hermann Rieger.

Auch in der 3. Liga gibt’s viele Maskottchen und Glücksbringer. In Ingolstadt zum Beispiel macht der Drache "Schanzi" immer viel Quatsch mit den Kleinen. Wenn er so tut, als wollte er deinen Kopf abbeißen - keine Angst: Der will nur spielen ...

Magische Maskottchen findet ihr auch in unserer Buchreihe "Die Zauberkicker". Der Waschbär Pelé ist seit Band 1 "Anpfiff" am Start, in Band 4 "Foulspiel!" ist die Tigerin Rapida dazugekommen. Hier findet ihr alles weitere zu unserer Buchreihe und zu kicker Kids.