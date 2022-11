"Von Anfang bis Ende durchgezogen": Heidenheims Lehren aus Magdeburg

Heidenheim hat am vergangenen Spieltag in Magdeburg Lehrgeld gezahlt - beim 3:0 über Paderborn aber die richtige Antwort geliefert und Entwicklungsfähigkeit bewiesen.

Der 1. FC Heidenheim mausert sich mehr und mehr zu einem Aufstiegsaspiranten. Das 3:0 am Samstag über Konkurrent Paderborn war eindrucksvoll und sinnbildlich für die Stärke des FCH. "Wir haben heute eine überragende Leistung gezeigt", freute sich Frank Schmidt über den siebten Saisonsieg, der den FCH auf Platz 3 spülte.

Warum die beste Abwehr der Liga den besten Angriff über 90 Minuten im Griff hatte? "Wir waren bereit, diesen Mix aus kompakt in der eigenen Hälfte stehen und Paderborn unter Druck setzen, zu spielen. Sie haben sehr viele Ballverluste in der ersten Halbzeit gehabt, weil wir einfach nach vorne verteidigt haben", lobte Schmidt und sprach damit auch indirekt die Entstehung des Führungstreffers durch den späteren Doppelpacker Jan-Niklas Beste an.

Die defensive Stabilität legte der FCH auch nach Wiederanpfiff auf den Platz und bewies dadurch, dass man aus der Vorwoche gelernt hatte. "Wir haben es von Anfang bis Ende durchgezogen im Gegensatz zur letzten Woche, in der wir es nur 93 Minuten durchgezogen haben", erinnerte Kapitän Patrick Mainka an das Spiel in Magdeburg, wo Heidenheim noch in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer kassierte.

Ich habe mich natürlich gefreut, bei so einem Spitzenspiel auf meine alten Tage dabei sein zu dürfen. Norman Theuerkauf

Dabei mussten die Ostälbler gegen den SCP auf ihren Torjäger Tim Kleindienst verzichten, der gelbgesperrte Angreifer wurde durch Routinier Norman Theuerkauf aber bestens ersetzt. "Der Trainer hat mir gestern gesagt, dass ich spiele. Ich habe mich natürlich gefreut, bei so einem Spitzenspiel auf meine alten Tage dabei sein zu dürfen", so der 35-Jährige, der auf der Doppelsechs eine starke Partie machte.

Beck blickt auf die englische Woche

Durch die Nominierung Theuerkaufs rückte Denis Thomalla aus dem Mittelfeld in die Sturmspitze, auch dieser Kniff von Schmidt ging auf - der 30-Jährige sorgte unter Mithilfe von SCP-Keeper Leopold Zingerle, der den Ball letztlich ins Tor bugsierte, für die Vorentscheidung. "Wir haben unsere Leistung hier zu Hause überragend auf den Platz gebracht", war auch Thomalla voll des Lobes.

Der FCH geht also mit ordentlich Selbstvertrauen in die englische Woche, in der Heidenheim am Mittwoch (18.30 Uhr) auf Sandhausen und dann am Samstag (13 Uhr) zuhause auf Regensburg trifft. "Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Brust und die wollen wir noch maximal erfolgreich gestalten", blickte Adrian Beck voraus.