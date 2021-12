Von Ahlen Topkandidat auf Joppe-Nachfolge in Bonn

Am Montag startet der Bonner SC in die kurze Vorbereitung auf die Restsaison: Wenn möglich, soll der Nachfolger von Björn Joppe das Training leiten. Dieser steht bereits in den Startlöchern.

Die Trainersuche beim Bonner SC nach der Trennung von Björn Joppe steht kurz vor dem Abschluss: Vieles deutet darauf hin, dass Markus von Ahlen den West-Regionalligisten übernimmt. Der 50-Jährige coachte zuletzt die U 19 von Bayer 04 Leverkusen und kann auf eine gemeinsame Vergangenheit mit BSC-Sportchef Daniel Zillken verweisen: Beide arbeiteten nach der Jahrtausendwende (2002 bis 2008) gemeinsam unterm Bayer-Kreuz als U-17-Trainerduo.

Zillken könnte also auf seinen alten Weggefährten setzen, auch wenn er sich noch bedeckt hält. "An Bewerbern hat es nicht gemangelt", verriet er. In die engere Auswahl sollte es jedoch keiner von ihnen schaffen. Stattdessen streckte Zillken selbst die Fühler aus: "Ich habe mich nur mit drei Kandidaten ernsthaft befasst und getroffen."

Renovierungsarbeiten im Sportpark Nord: BSC weicht nach Pennenfeld aus

Allerdings drängt die Zeit, wenn der neue Mann bereits am Montag zum Trainingsauftakt auf dem Platz stehen soll. Denn dann starten die Bonner in die kurze Vorbereitungszeit auf die Restsaison. In dieser sind bis zum Start im neuen Jahr mit dem Gastspiel beim SV Straelen am 22. Januar drei Testspiele angesetzt: Am 8. Januar heißt der Gegner RW Koblenz, am 12. Januar Siegburger SV und am 15. Januar VfB Hilden. Seine anstehenden Regionalliga-Partien wird der BSC allerdings in Pennenfeld austragen müssen. Denn im heimischen Sportpark Nord werden sowohl der Rasen als auch die Laufbahn renoviert. "Wir verlassen unsere Heimat, müssen dafür aber nicht mehr auf einem ramponierten Rasen spielen", sagte Zillken. Zudem könnte der Tapetenwechsel hilfreich sein, um die Heimschwäche (nur zwei Siege) abzulegen.