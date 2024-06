Von Aachen nach Duisburg: Uzelac verteidigt für die Zebras

Franko Uzelac bleibt der Regionalliga West erhalten. Der 29-jährige Innenverteidiger wechselt von Meister Alemannia Aachen zum Drittliga-Absteiger MSV Duisburg.

Der Kader des MSV Duisburg nimmt immer mehr Gestalt an. Mit Franko Uzelac konnten die Zebras den nächsten regionalligaerfahrenen Spieler an die Wedau lotsen, um sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga möglichst schnell in der neuen Heimat, der Regionalliga West, zurechtzufinden. Uzelac kommt von Meister Alemannia Aachen zu den Blau-Weißen und bringt die Erfahrung von 244 Viertliga-Einsätzen mit nach Duisburg.

Für die Alemannia lief der hochgewachsene Innenverteidiger in der vergangenen Spielzeit 25-mal auf, insgesamt trug er 83-mal das Trikot der Kaiserstädter. Außerdem verteidigte er in der Regionalliga für Fortuna Köln (37 Spiele), den VfB Oldenburg (95 Spiele) und Babelsberg 03 (29 Spiele). Für die Würzburger Kickers absolvierte er ein Zweitliga- und sechs Drittliga-Partien.

Franko steht dafür, sich immer in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Er hat sich als sehr professioneller Spieler präsentiert, einer, der für den Fußball lebt. Kaderplaner Chis Schmoldt (41) über Neuzugang Franko Uzelac

"Franko ist ein großer und kopfballstarker Innenverteidiger, der sehr viel Erfahrung in der Regionalliga hat", weiß Kaderplaner Chris Schmoldt um die Stärken des Neuzugangs. "Er steht dafür, sich immer in den Dienst der Mannschaft zu stellen. In den Gesprächen hat er sich als sehr professioneller Spieler präsentiert, einer, der für den Fußball lebt."

"Absoluter Leader-Typ"

Auch Duisburgs neuer Cheftrainer Dietmar Hirsch freut sich auf seinen neuer Defensiv-Spezialisten. "Franko ist körperlich sehr robust. Er hat seinen Anteil am Aufstieg der Alemannia, auch, weil er ein absoluter Leader-Typ ist, sehr professionell, mit einer Top-Einstellung. Er wird uns auf und außerhalb des Platzes sehr gut tun", ist sich Hirsch sicher.

Für Uzelac selbst hat der Wechsel nach Duisburg keine lange Bedenkzeit gebraucht. "Als die erste Anfrage kam, war ich sofort Feuer und Flamme, bei der Rückkehr in den Profifußball mit anpacken zu dürfen. Ich weiß, was wir hier in der neuen Saison für den Spielverein und die Stadt auslösen können", erklärt Uzelac, der glücklich ist, künftig für den Traditionsverein auflaufen zu dürfen.