Von 7 auf 3: Weltmeisterin Schmidt springt noch aufs Podest

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat beim Weltcup im österreichischen Hinzenbach zum dritten Mal in dieser Saison einen Podestplatz erreicht - dank eines starken zweiten Durchgangs. Nika Prevc baut auch ohne Podiumsplatz die Gesamtführung im Weltcup aus.

Die 27-Jährige aus Oberstdorf verbesserte sich mit einem starken Sprung auf 89 Meter im zweiten Durchgang noch von Rang sieben auf Platz drei. Schmid (früher Althaus) musste sich nur Siegerin Eva Pinkelnig aus Österreich und deren Landsfrau Jacqueline Seifriedsberger geschlagen geben.

Nach dem ersten Durchgang lag Schmid auf der kleinsten Schanze des Weltcup-Kalenders nach einem Sprung auf 85,5 m noch ein ganzes Stück weg vom Podium, ehe sie mit 89 Metern zur Aufholjagd blies.

Anna Rupprecht mit Platz 7 und Selina Freitag mit Rang 9 rundeten das starke deutsche Ergebnis ab, für beide war es das beste Resultat der Saison.

"Ich freue mich riesig, dass ich wieder aufs Podest springen konnte. Der zweite Sprung war echt richtig, richtig geil. Auch als Team können wir echt zufrieden sein", erklärte Schmid.

Prevc baut mit Rang vier die Führung aus

Hinter Schmid landete die im Gesamtweltcup führende Slowenin Nika Prevc, die mit dem vierten Rang aber im Rennen um die Kristallkugel nach 16 von 25 Wettkämpfen ihre Führung ausbauen konnte. Denn die Japanerin Yuki Ito kam nicht über den zehnten Platz hinaus.

Für Luisa Görlich und Juliane Seyfarth lief es nicht rund, am Ende sprangen die Ränge 21 und 27 heraus. Alvine Holz scheiterte bereits in der Qualifikation. Am Sonntag (13.45 Uhr) steht in Hinzenbach ein weiteres Einzelspringen auf dem Programm.