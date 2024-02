Von 47 auf 3: Lacroix sprintet aufs Treppchen

Maxence Lacroix gehört zu den schnellsten Abwehrspielern der Bundesliga, bei der Niederlage des VfL Wolfsburg bei Union Berlin setzte er sogar eine Bestmarke.

Schnell unterwegs in Berlin: Wolfsburgs Abwehrchef Maxence Lacroix. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Wolfsburg erlebt derzeit unruhige Tage. Seit sechs Partien ist der VfL ohne Erfolg, nach vier Unentschieden zum Start ins Jahr 2024 setzte es am vergangenen Samstag in Berlin bei Union eine 0:1-Niederlage.

Ein Lichtblick bei den Wölfen ist zumindest Maxence Lacroix. Der Abwehrchef der Elf des angezählten Trainers Niko Kovac war schon beim jüngsten 1:1 gegen Köln einer der notenbesten Wolfsburger (kicker-Note 2,5), gegen Union wusste er trotz der Niederlage als einer der wenigen Akteure der Niedersachsen zu überzeugen (kicker-Note 3,0).

Saison 2023/24 Die Schnellsten der Bundesliga

Und: Lacroix brachte Geschwindigkeit ins Spiel der Wolfsburger. Der 23-jährige Franzose war mit 36,13 km/h der schnellste Spieler des 21. Spieltags und fand sich damit zum zweiten Mal in dieser Spielzeit auf dem Treppchen bei den Schnellsten des Spieltags.

Im Dezember war er mit 34,44 km/h zweitschnellster Akteur des 13. Spieltags, nun legte er sogar den drittschnellsten Sprint der Saison hin. Einzig Heidenheims Eren Dinkci (36,41 km/h), der seit dem 9. Spieltag und dem 1:2 des FCH in Mönchengladbach die Liste anführt, und Stuttgarts Silas (36,15 km/h) waren in dieser Spielzeit noch zügiger unterwegs als der VfL-Verteidiger, der mit seinen zuvor 34,44 km/h in der Gesamtwertung noch auf Rang 47 gestanden hatte.

Maina und Sané hinter Lacroix

Am Wochenende ließ Lacroix Linton Maina vom 1. FC Köln (36,10 km/h) und Leroy Sané vom FC Bayern München (35,30 km/h) hinter sich. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Lacroix aber nicht nur mit seiner Geschwindigkeit gefragt sein, wenn es gilt, gegen Borussia Dortmund den ersten Dreier 2024 einzufahren und damit den Negativlauf zu beenden.