Von 14 auf 1: Phänomenaler Geiger fängt Riiber noch ab

Jarl Magnus Riiber ist das Maß aller Dinge in der Nordischen Kombination. Aber mit einer tollen Energieleistung hat Vinzenz Geiger den Dominator in der Loipe noch abgefangen und sich in Ramsau den Sieg gesichert.

Vinzenz Geiger trumpfte in der Loipe ganz stark auf und zog an allen vorbei. IMAGO/Newspix24