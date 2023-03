Von 0 auf 100: Wie Tuchel Chelsea in vier Monaten zum CL-Sieger machte

Von Thomas Tuchel erhofft sich der FC Bayern unmittelbare Veränderungen. Am besten so, wie er das 2021 beim FC Chelsea geschafft hat.

Eine Trainingseinheit und dann Action. Thomas Tuchel kann man das mal machen lassen. Hatte sich Ende Januar 2021 auch der FC Chelsea gedacht - und prompt festgestellt, dass das schon reichen kann, um eine Mannschaft umzukrempeln.

Vielleicht wird sich der FC Bayern das noch mal genau angeschaut und dann gemerkt haben, dass ein Heimspiel gegen Wolverhampton mit dem Meisterschafts-Showdown gegen Tabellenführer Borussia Dortmund nicht ganz zu vergleichen ist. Aber das sind auch Tuchels Ausgangssituationen nicht.

In London folgte Tuchel auf Klub-Ikone Lampard

Als der Champions-League-Finalist mit Paris Saint-Germain vor inzwischen 26 Monaten an der Stamford Bridge übernommen hatte - von keinem Geringeren als Klub-Ikone Frank Lampard -, waren die Blues gerade nach sieben der vergangenen zehn Ligaspiele nicht als Sieger vom Platz gegangen. Zur Saisonhalbzeit rangierte Chelsea vor allem wegen seiner vogelwilden Defensive nur auf Tabellenplatz neun, fünf Punkte hinter Rang vier. Dinge mussten sich ändern.

Es folgte die eine Trainingseinheit, in der Tuchel zumindest in den Augen dieser Mannschaft den Fußball neu erfunden haben musste. Denn bereits am Folgetag, gegen die Wolves, zeigte sie ein komplett anderes Gesicht. Die Defensive wirkte sattelfest, das Positionsspiel fast schon so eingespielt wie das gnadenlose Gegenpressing, durch das Chelsea in den ersten 15 Minuten 85 Prozent Ballbesitz anhäufte.

Im kadergerechten 3-2-4-1 mit zwei hohen Schienenspielern und zwei Zehnern verfolgte dieses vermeintlich hoffnungslose Team von 0 auf 100 einen klaren Plan, der schon über Nacht mit ungeheurer Dominanz einherging. Selbst wenn der Gegner Wolverhampton hieß und nicht Tabellenführer war. Auch war all die Dominanz ob einer gewissen offensiven Zahnlosigkeit noch nicht von Erfolg gekrönt. Trotz guter Chancen endete Tuchels Chelsea-Debüt 0:0.

Nur zwei Gegentore in den ersten 14 Spielen

Doch die Veränderungen waren nicht nur kurzfristiger Natur und Ergebnisse sollten folgen. Aus dem Hühnerhaufen in der Abwehr entwickelte Tuchel eine defensive Einheit, die in seinen ersten 14 Spielen gerade einmal zwei Gegentore hinnehmen musste. Mit der Ausnahme einer Ausnahme, dem 2:5 gegen West Brom nach früher Unterzahl, ging es dann auch so weiter.

Tuchel jubelt, Guardiola hadert: Ein Bild, das schon in zwei Wochen auch der FC Bayern gerne sehen würde. IMAGO/Shutterstock

Unmittelbare Verbesserungen, die gleichermaßen kontinuierlicher Standard werden - genau das werden sich die Bayern von ihrem neuen Trainer erhoffen. Oder auch die Genialität, die großen Spiele von der Seitenlinie aus entscheiden zu können. In den ersten Monaten seiner Chelsea-Zeit hatte Tuchel das Duell zweier Großmeister des In-Game-Coachings sowohl im FA Cup als auch in der Liga gegen Pep Guardiolas Manchester City gewonnen. Und am 29. Mai 2021 schließlich auch ein drittes Mal im Finale der Champions League, nur vier Monate nach seinem Amtsantritt.

Und doch wird sich Tuchels erfolgreiche Anfangszeit aus London für den deutschen Rekordmeister nicht kopieren lassen. Denn der kommt bekanntlich über seine Offensive, will in seinem Spiel mehr agieren und weniger reagieren als Tuchels Chelsea - oder zuvor auch Tuchels PSG - das mitunter getan hat. Die Kader sind kaum zu vergleichen, und an dieser Stelle ist Tuchels Qualität gefragt. Denn in seinen ersten 30 Spielen mit Chelsea, von Debüt bis CL-Finale, schoss seine defensiv außergewöhnliche Mannschaft nur einmal mehr als zwei Tore. Das wird in München so nicht gewünscht sein. Und würde wohl auch nicht funktionieren.

Guardiola und Real schaltete Tuchel schon damals aus

Thomas Tuchel ist der Trainer, der komplizierte Superstars wie Neymar und Kylian Mbappé in den Griff bekommen hat, und der Trainer, der aus unbeständigen Kadern wieder ein maschinenartiges Kollektiv machen kann. Beim FC Bayern braucht es ein bisschen von allem, um quasi über Nacht Veränderungen zu bewirken, die Undiszipliniertheiten auszumerzen und anschließend Pep Guardiola und Real Madrid auszucoachen. Vor gut zwei Jahren ist ihm das alles gelungen. So weit aber erst mal die Theorie.