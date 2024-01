"Vom zweiten Platz hat bei uns wirklich keiner geträumt": Die Gründe für Vilzings Höhenflug

Die DJK Vilzing ist das Überraschungsteam der Regionalliga Bayern. Einer der Macher ist der Sportliche Leiter Sepp Beller. Im kicker-Interview verrät er das Erfolgsgeheimnis und spricht über die Rolle der DJK sowie anstehende Trainerverhandlungen.

Die DJK Vilzing belegt in der Winterpause als Vorjahres-Aufsteiger mit 50 Punkten den hervorragenden zweiten Platz in der Regionalliga Bayern, ist aktuell einziger ernsthafter Verfolger von Spitzenreiter Würzburger Kickers. Das gesteckte Ziel möglichst frühzeitig den direkten Klassenerhalt hinzubekommen, ist längst in trockenen Tüchern. Bereits im Winter steht schon fest, dass die Huthgarten-Kicker ihr erstes Saison-Ergebnis mit 51 Zählern und Platz 13 übertreffen werden. Wie der bisherige Saisonverlauf bei der DJK Vilzing bewertet wird und wie es weitergehen soll, dazu äußert sich der Sportliche Leiter Sepp Beller (69).

Platz zwei mit 50 Punkten ist sicher nicht zu erwarten gewesen. Wie beurteilen sie das bisherige Abschneiden in der Saison 2023/24?

Der zweite Platz ist in der Tat eine große Überraschung für uns selbst. Vor allem, weil wir uns ja bereits in der zweiten Saisonhälfte befinden und wir schon die unglaubliche Zahl von 50 Punkten auf dem Konto haben. Unser Saisonziel haben wir deutlich formuliert: Wir wollten möglichst frühzeitig den direkten Klassenerhalt einfahren und uns nach Möglichkeit um ein, zwei oder drei Plätze gegenüber dem Premierenjahr verbessern. Platz zehn wäre so eine Marke gewesen, mit der wir uns hätten anfreunden können. Es hat sich ja schon relativ früh abgezeichnet, dass wir wohl mit dem Abstieg nichts zu tun haben würden. Aber vom zweiten Platz hat bei uns wirklich keiner geträumt oder damit gerechnet. Wichtig ist mir, dass an dieser Entwicklung auch unser Vorstand Sport Roland Dachauer großen Anteil hat. Wir beide haben gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet.

Was hat sich bei der DJK Vilzing gegenüber der ersten Spielzeit in Liga vier zum Besseren gewandelt?

Es hat sich ja nicht großartig viel verändert. Es sind vielmehr Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben. Da ist Erstens zu nennen, dass unsere Neuzugänge top eingeschlagen haben. Ob nun Jakob Zitzelsberger, Paul Grauschopf, Elija Härtl oder Marco Pledl, alle sind Stammspieler. Auch Benedikt Fischer und Felix Brunner haben ihre Sache ordentlich gemacht. Punkt zwei ist, dass wir unseren Kader in der Breite und in der Tiefe besser als 2022/23 aufgestellt sehen. Wir hatten ja auch wieder einige Ausfälle zu verkraften, die wir aber besser kompensieren und ausgleichen konnten als in der vorigen Saison.

Wir haben in dieser Saison damit begonnen, dass die Spieler am Tag nach jedem Spiel selbständig gestellte Aufgaben wie Laufen und Fitness absolvieren. Sepp Beller (69) zu den Gründen der starken Saison

Was auch sehr wichtig ist: Wir haben in dieser Saison damit begonnen, dass die Spieler am Tag nach jedem Spiel selbständig gestellte Aufgaben wie Laufen und Fitness absolvieren. Das bedeutet dann, dass wir in einer normalen Trainingswoche am Montag, Dienstag und Donnerstag sofort in die Vollen gehen können. Das hat sich bewährt, denn konditionell ist die Mannschaft voll auf der Höhe, kann in der Schlussphase immer noch zulegen. Das hat sich in vielen Spielen gezeigt, zuletzt auch beim 5:0-Sieg in Memmingen, als die Mannschaft in den letzten 20 Minuten noch drei Tore erzielt hat. Die Mannschaft konnte zudem Rückstände gegen Bayreuth, gegen Bayern München II, gegen Aschaffenburg und in Buchbach noch in Siege drehen und bei Türkgücü München aus einem 0:1 noch ein 1:1 gemacht.

Was macht die Mannschaft aktuell so stark?

Sie ist zu einer homogenen Einheit zusammengewachsen. Das ist ein großer Verdienst von unserem Cheftrainer Josef "Beppo" Eibl mit seinem gesamten Trainerteam. Zudem ist unser Kader inzwischen wesentlich ausgeglichener besetzt. Wichtig ist auch, dass bei uns in der Zwischenzeit mehr Spieler als nur Andreas Jünger oder Jim-Patrick Müller Tore schießen können. Ich denke da speziell an Tobias Kordick, Tobias Hoch, Paul Grauschopf und Marco Pledl. Wir haben ja bis hier hin schon 13 verschiedene Torschützen, verfügen über die treffsicherste Offensive der Liga mit 54 Toren. Und ein weiterer Grund ist der, dass wir in dieser Saison bei den Standards defensiv wie offensiv wesentlich stärker geworden sind und daraus schon viel Kapital schlagen konnten.

Weiter mit Eibl?

Der Vertrag von Coach Josef Eibl, der gerade die Trainer-A-Lizenz erworben hat, läuft am Saisonende aus. Gibt es schon Pläne, wie es weitergeht?

Da gibt es im Verein und in der sportlichen Leitung keine zwei Meinungen. Wir sind mit der von Beppo Eibl und seinem Trainerteam geleisteten Arbeit in den bisherigen zweieinhalb Jahren sehr zufrieden, sie machen einen sehr guten Job. Aufstieg in die Regionalliga im Vorjahr, direkter Klassenerhalt in diesem Jahr und in der Winterpause Platz zwei, besser geht es kaum. Wir werden uns in Kürze zusammensetzen und hoffen, dass wir die Verträge mit unserem Cheftrainer und seinem Team um eine weitere Saison verlängern können.

Thema Aufstieg in die 3. Liga: Wie sieht es aus, könnte die DJK Vilzing diesen Kraftakt bewältigen?

Dazu gibt es von Vereinsseite eine Kernaussage, die da lautet: Wir wollen ein Amateurverein bleiben, haben keine Ambitionen in den Profifußball zu kommen, was in der 3. Liga der Fall ist. Dazu hat sich die Vereinsführung, unser Hauptsponsor Manfred Zollner, die Trainer und die Mannschaft klar positioniert. Denn wir können mit unseren Strukturen keine Profibedingungen in Vilzing anbieten. Wir haben aber vor, dass wir uns in der Regionalliga etablieren, dass wir nicht Jahr für Jahr gegen den Abstieg kämpfen müssen. Die Regionalliga ist eine Top-Liga und die wird im Landkreis Cham und der Nachbarschaft sehr gut angenommen. Daher wollen wir auch weiterhin die Bedingungen schaffen, dass wir Regionalliga-Fußball in Vilzing spielen können.

Gibt es schon Planungen für die Zukunft, unabhängig von Vertragsverlängerungen oder Neuzugängen?

Auf Dauer wollen wir ein fester Bestandteil der Regionalliga Bayern sein, das haben sich alle Beteiligten von den Verantwortlichen über Trainer und Spieler vorgenommen. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel erreicht und Viertliga-Fußball, wie wir ihn inzwischen spielen, wird in der Region bestens angenommen. Wir haben die Besucherzahlen bei den Heimspielen von 850 in der vorigen Saison auf einen Wert zwischen 1.200 und 1.300 pro Spiel in dieser Spielzeit gesteigert.

Wir wollen fester Bestandteil dieser Regionalliga sein und in den nächsten Jahren auch bleiben. Sepp Beller (69) zur Zielsetzung der DJK Vilzing in den kommenden Jahren

Das ist alles eine sehr tolle Geschichte und damit ist klar: Wir wollen fester Bestandteil dieser Regionalliga sein und in den nächsten Jahren auch bleiben. Dass es da mal einen Ausreißer nach oben wie in dieser Saison gibt, das kann vorkommen. Aber wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben, das ist ein grundlegendes Ziel auch für die nächsten Jahre. Jetzt laufen die Gespräche mit Spielern, Trainern und möglichen Neuzugängen, was sich bis März oder April hinziehen könnte, was wir bis dahin abgeschlossen haben wollen.