Vom Wunderkind in die Weltspitze: Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang

Er gewann mit den RBLZ das Double, dominierte in der eChampions League phasenweise nach Belieben und scheiterte beim FIFAe World Cup an der Technik: Anders Vejrgang. Wird das FIFA-Wunderkind kicker eFootballer des Jahres 2023?

Ein Schuss landet in den virtuellen Maschen und die Bühne des FIFAe Club World Cups (FeCWC) wird Schauplatz einer besonderen Darbietung: Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang springt auf, jubelt lautstark und reiht eine zelebrierende Geste an die nächste. Was die Profis von Bröndby IF aus Vejrgangs dänischer Heimat in diesem Moment erfahren, macht deutlich: Der Youngster hat den weiten Weg nach Riad nicht auf sich genommen, um sich Freunde zu machen. Nein, er ist auf Titel aus - und hat bei der Wahl zum kicker eFootballer des Jahres die nächste Trophäe im Blick.

Das beste FIFA-Duo der Welt

So polarisierend das Auftreten Vejrgangs in emotionalen Momenten des großen Erfolgs ist, so vereint ist die gesamte FIFA-Szene in seiner sportlichen Bewertung. Der RBLZ-Profi hat es in der abgelaufenen Saison endgültig vom Wunderkind in die Weltspitze geschafft - nicht zuletzt ob des triumphalen Gewinns des FeCWC. Ein Titel, der dem "besten Team" der Welt infolge der 2022 gänzlich verpassten Endrunde besonders guttat.

Infobox Wählt den kicker eFootballer des Jahres 2023! © kicker eSport Wer soll kicker eFootballer des Jahres 2023 werden? Wir haben fünf herausragende Akteure nominiert, aber nun habt ihr es in der Hand! Stimmt bis 12. November, 23.59 Uhr, ab und gewinnt!

Hier geht es zum Voting!

Auf dem Weg zur heiß begehrten Trophäe unterstrich das Duo bereits in der Vorrunde die eigenen Ambitionen mit Nachdruck. Sieben Siege, zwei Remis und nur eine einzige Niederlage standen nach zehn Gruppenspielen zu Buche, welche der spätere Champion mit der besten Offensive und Defensive des Teilnehmerfelds beschloss.

In der K.-o.-Phase bespielten die RBLZ anschließend die gesamte Palette von effizienten Siegen über spektakuläre Aufholjagden bis hin zu Schützenfesten. Der 3:1 (2:2, 1:1)-Erfolg im Endspiel gegen FUTWIZ, bei dem dem der Däne alle drei Treffer der Leipziger erzielte, war somit fast folgerichtig, der Titelgewinn hochverdient.

Titelverteidiger nicht zu stoppen

Doch nicht nur damit hat sich der 17-Jährige die Nominierung für den kicker eFootballer des Jahres 2023 verdient. Auch auf nationaler Ebene wusste er mit seinem kongenialen Mitspieler Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin zu überzeugen. In der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) sicherte sich das Erfolgsduo nicht nur wiederholt den Sieg in der Süd-Ost-Division, sondern verteidigte im Grand Final auch noch die Meisterschaft.

Auch in Köln agierten die Sachsen schon in der Gruppenphase fast erschreckend dominant. Drei Siege gab es zu feiern, das Torverhältnis von 22:6 suchte seinesgleichen. Mittendrin: Torgarant Vejrgang, der auch in den K.-o.-Runden vor des Gegners Kasten aufzeigte. Im Halbfinale gewann er das bereits spielentscheidende Einzel gegen Schalkes Max 'Antimax' Eggenkämper souverän mit 3:1, ehe er im Endspiel den Schlagabtausch gegen den Rostocker Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse mit 4:3 für sich entschied und die RBLZ damit auf die Siegerstraße brachte.

Der Gipfel der Supertalente

Darüber hinaus setzte der eNationalspieler, der mit Dänemark im Achtelfinale des FIFAe Nations Cup am späteren Titelträger Brasilien scheiterte, in der virtuellen Königsklasse ein riesiges Ausrufezeichen. In der Gruppenphase dominierte Vejrgang die namhafte Konkurrenz nach Belieben und lieferte sich mit Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz von Team Gullit ein Fernduell um die beste Vorrunde - letzlich zugunsten des Leipzigers. Seine makellose Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen wurde von unglaublichen 32 Treffern abgerundet.

Kein Wunder also, dass die beiden Supertalente als heiße Titelanwärter zur Endrunde in Istanbul antraten und dort schlussendlich auch aufeinandertrafen. Im Halbfinale des Lower Bracket, dem Viertelfinale des Wettbewerbs, war es soweit: Die vielleicht größten Juwelen der europäischen FIFA-Szene lieferten sich ein packendes Duell. Dabei fand Vejrgang zumindest in diesem Wettbewerb seinen Meister. Yilmaz setzte sich mit 3:2 und 3:1 durch und sollte anschließend im Halbfinale auch noch 'RBLZ_Umut' schlagen, ehe er sich den Henkelpott schnappte.

KICKER EFOOTBALLER DES JAHRES 2023 Bis zum 12. November um 23:59 Uhr könnt ihr hier für euren Favoriten abstimmen . Doch auch ihr könnt gewinnen. Dieses Jahr gibt es tolle Preise aus dem kicker Shop.

WM-Traum zerbricht am Technik-Chaos

Die dramatischste Wendung einer denkwürdigen Spielzeit ereilte 'RBLZ_Vejrgang' allerdings am Ort seines größten Triumphs: In Riad wollte er es seinem Mitspieler Gültekin nach dessen Titel 2022 gleichtun und im ersten Anlauf den FIFAe World Cup (FeWC), die Einzel-WM, gewinnen. Erneut präsentierte sich der 17-Jährige in der Gruppenphase so gut wie unbezwingbar und wurde in der Punkteausbeute nur von Paderborns Jonas 'Jonny' Wirth getoppt.

In der K.-o.-Phase stellte sich Vejrgang dann aber die Technik in den Weg. Über die gesamten FIFAe Finals hinweg waren die Rahmenbedingungen der Veranstaltung bereits nicht gerecht geworden und forderten im Viertelfinale des FeWC ein prominentes Tribut. Der Däne musste nach kürzester Regenerationszeit und ohne jegliche Vorbereitung antreten. Gegner Francesco 'Obrun2002' Pio Tagliafierro nahm diesen Vorteil dankend an und setzte sich mit 4:2 (1:2, 3:0) durch.

Auch dieses dramatische Ausscheiden kann aber nicht überstrahlen: Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang spielte eine überragende Saison. Ob diese allerdings der Auszeichnung "kicker eFootballer des Jahres 2023" gerecht wird, entscheidet nun ihr. Bis zum 12. November, 23.59 Uhr, könnt ihr noch für ihn abstimmen.