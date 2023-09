Vom Wolfsburg-Fanblock in die NBA: Theis greift mit dem DBB nach Gold

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntag (14.40 Uhr, im LIVE!-Ticker bei kicker) die historische Chance, WM-Gold zu gewinnen. Mit dabei Daniel Theis, der in absoluter Topform ist. Vom Wolfsburg-Fan, der auch gut und gerne hätte Fußballer werden können.

Das 113:111 der deutschen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen die USA war historisch. Noch nie stand ein DBB-Team im WM-Finale, noch nie wurden die Amerikaner bezwungen. Es klappte fast alles bei den Deutschen, eine unfassbare Teamleistung führte schlussendlich zum Sieg. Herausheben konnte man viele Akteure, vom eiskalten Schützen Andi Obst bis hin zum Allrounder Franz Wagner.

Oder eben Daniel Theis. Der 31-Jährige befindet sich in herausragender Form, machte gegen die Amerikaner 21 Punkte und schnappte sich sieben Rebounds. "Als er zum Trainingscamp kam, war er bereit, er war unglaublich fit. Ich wusste, dass es ein spezieller Sommer wird. Daniel ist in der Defensive natürlich unser Anker", freute sich Kapitän Dennis Schröder bei "Magenta Sport". "Ich bin unfassbar stolz auf ihn und freue mich, dass wir das zusammen erleben dürfen. Wir kennen uns seit wir zwölf, 13 Jahre alt sind und stehen jetzt zusammen im WM-Finale."

Wie wichtig ein fitter Theis ist, zeigt dieses Turnier mehr als deutlich. Der Mann von den Indiana Pacers ist vielleicht der athletischste Spieler der deutschen Auswahl. Dabei war gar nicht direkt klar, dass der heute 31-Jährige eine Basketball-Karriere einschlagen wird. Als Kind interessierte sich Theis auch für Tischtennis, Fußball, Tennis und Handball.

Speziell mit dem Fußball verbindet ihn bis heute vieles. Durch Freunde wurde Theis Fan des VfL Wolfsburg, besuchte mit seinen Kollegen regelmäßig die Spiele der Wölfe und stand dort im Fanblock. Gerne erinnert er sich noch heute an die Fahrten mit dem Zug zum Stadion. Auch vor der Weltmeisterschaft nutzte der Center seinen freien Tag nach dem Supercup, um beim Training der Profis des VfL Wolfsburg vorbeizuschauen.

Theis' Herz hängt am VfL, wie er auch vor einigen Jahren in einem m Interview mit "11 Freunde" unterstrich. "Durch die Deut­sche Meisterschaft 2009 sind natür­lich die Spieler aus dem dama­ligen Kader die Helden für Fans, den Verein und auch mich. Durch Marcel Schäfer hatte ich die Mög­lich­keit, Edin Dzeko ken­nen­zu­lernen. Der ist schon ziem­lich cool und sehr weit oben auf meiner per­sön­li­chen Liste der VfL-Helden", so der Center, der mit 15 sogar noch in der Niedersachsenauswahl kickte.

Gibt es im 53. Länderspiel die Goldmedaille?

Mit dem Fußball wurde es am Ende nichts. Zum Glück, werden sich die Basketball-Fans denken. Auch aufgrund seines älteren Bruders Frank, mit dem er zusammen in Braunschweig spielte, entschied sich Daniel, auf Korbjagd zu gehen. Genau die richtige Wahl, wie wir heute wissen.

Nach den Stationen Braunschweig, Ulm und Bamberg, wo Theis dreimal Meister und einmal Pokalsieger wurde, schaffte der 2,03-Meter-Mann 2017 den Sprung in die NBA. Der Deutsche unterschrieb bei den Celtics, wo er vier Jahre blieb und eine erfolgreiche Zeit erlebte. Über die Stationen Chicago, Houston und erneut Boston landete Theis 2022 bei den Indiana Pacers, wo er aktuell unter Vertrag steht. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison allerdings nur sieben Spiele. Dem Big Man machte lange Zeit eine Knieverletzung zu schaffen, gegen Saisonende stellte das Team die Entwicklung der jungen Talente in den Vordergrund - Theis musste mit der Bank Vorlieb nehmen.

Der Profi, der sich auch sozial engagiert und im Juli 2018 als Auszeichnung für seine "Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen" sowie sein soziales Engagement die Goldene Ehrennadel des Niedersächsischen Basketballverbandes verliehen bekam, greift nun mit der deutschen Nationalmannschaft nach Gold. Sein 53. Länderspiel soll ein historisches sein, wie es das 52. auch schon war. "Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir waren im Halbfinale und dann wollen wir Gold gewinnen. Das bedeutet einfach alles für uns", sagte Theis am Freitag.