Vom Winde verweht: 6. Etappe von Paris-Nizza abgesagt

Am Freitag sollte eigentlich die 6. Etappe von Paris-Nizza ausgetragen werden. Doch daraus wurde nichts, der Start musste abgesagt werden.

Das Peloton vor dem geplanten Start zur 6. Etappe. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Ursprünglich standen auf der 6. Etappe von Tourves nach La Colle-sur-Loup 197,5 Kilometer auf dem Programm. Doch starke Winde zwangen die Organisatoren bereits am Morgen die Strecke auf rund 80 Kilometer zusammenzustreichen.

Doch auch die verkürzte Strecke konnten die Fahrer nicht angehen. Denn heftige Böen infolge eines Sturmtiefs hatten zu erheblichen Schäden entlang des Kurses geführt. So seien Bäume umgestürzt, womit die Sicherheit der Fahrer nicht mehr zu gewährleisten gewesen sei. Die Absage der Etappe war laut den Organisatoren "unvermeidlich".

Damit gibt es für die Verfolger des Gesamtführenden Tadej Pogacar eine Möglichkeit weniger, den Slowenen von der Spitze zu verdrängen. Denn auf der 6. Etappe standen auf dem Weg Richtung Nizza etliche Anstiege an. Nicht sehr hoch, aber umso steiler, mit Spitzen über 20 Prozent. Somit dürfte die 7. Etappe, die nach 142 Kilometern in 1678 Metern Höhe auf dem Col de la Couillole endet, am Samstag die Entscheidung über den Sieg bringen.