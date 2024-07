Vom "Vize" zum Meister: Würzburg schnappt sich Härtl

Elija Härtl wechselt von der DJK Vilzing zu den Würzburger Kickers. Der 22-jährige Innenverteidiger kam letzte Saison von Regionalliga-Absteiger Hankofen-Heiling zur DJK , wo er auf 33 Einsätze beim Vizemeister kam. "Es ist eine tolle Chance, mich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln und meine Erfahrungen aus der Regionalliga einzubringen“, so Härtl. Auch Sportdirektor Sebastian Neumann sieht die Verpflichtung sehr positiv: "Er hat sich in der Regionalliga bereits bewiesen und wird eine wertvolle Verstärkung für unsere Defensive sein."