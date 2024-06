Vom VfL zum VfB: Pepshi wechselt innerhalb von Oldenburgs Stadtgrenzen

Der VfB Oldenburg hat einen weiteren Neuzugang für die neue Saison präsentiert. Vom Oberligisten VfL Oldenburg wechselt Ermal Pepshi ans Marschweg-Stadion. „Für mich wird ein kleiner Traum wahr“, sagt Pepshi, der seine fußballerische Jugend beim VfB und von der U 15 bis zur U 19 beim JFV Nordwest verbracht hat. Erste Erfahrungen im Herrenbereich sammelte der 1,85 Meter große Innenverteidiger in der vergangenen Saison beim VfL Oldenburg. In der kommenden Saison will er seine Entwicklung beim VfB fortsetzen, wenngleich dem jungen Oldenburger klar ist, dass der Sprung in die Regionalliga ein großer sein wird.