Vom Uni-Projekt zum Sportdirektor: Der ungewöhnliche Aufstieg von Johannes Spors

Johannes Spors (39) ist der erste deutsche Sportdirektor in der Serie A. Dabei studierte er mit Mitte 20 noch Lehramt. In der neuen Folge "kicker meets DAZN" erklärt Spors, wie er als Quasi-Quereinsteiger im Profi-Fußball Karriere machte.

Eigentlich sollte er ja Lehrer werden. "Aber ich habe dann nie einen Fuß in eine Schule gesetzt", sagt Johannes Spors in der aktuellen Folge "kicker meets DAZN". Statt für eine Klasse mit 30 Kindern ist Spors jetzt verantwortlich für den ältesten Fußballverein Italiens. Seit Dezember 2021 ist Spors Sportdirektor von Erstligist CFC Genua. Als erster Deutscher hat er diesen Posten in der Serie A inne, mit gerade einmal 39 Jahren. Und das, obwohl er selbst erst mit Mitte 20 erstmals aktiv in Berührung mit dem Profi-Business kam.

Im Rahmen seines Lehramt-Studiums an der Universität Heidelberg fing Spors an, im Rahmen eines Uni-Projekts für den damaligen Regionalligisten TSG Hoffenheim zu arbeiten. "Als ich anfing, war ich mit einer Kamera auf dem Rücken unterwegs und habe Spiele aufgenommen", berichtet Spors heute und nennt es "eine sehr einfache Aufgabe".

Es war schwer möglich, mehr Fußball zu schauen, als ich es getan habe. Johannes Spors über seine Anfangszeit in Hoffenheim

Doch die Aufgaben wurden größer. Gemeinsam mit Lars Kornetka, heute Geschäftsführer bei Lokomotive Moskau, installierte Spors die damals neue Abteilung Spielanalyse bei der TSG. "In diesen Jahren", berichtet Spors im Podcast, "war es schwer möglich, mehr Fußball zu schauen und mehr Spiele zu analysieren, als ich es getan habe. Das war sozusagen meine Ausbildung."

Anfangs war er noch für Hoffenheims zweite Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg zuständig, wurde später Chefanalyst der Bundesliga-Mannschaft, dann Chefscout - alles mehr oder weniger als Quereinsteiger. "Am Anfang hieß es nur fleißig sein, Augen und Ohren auf und viel arbeiten", beschreibt er seinen Weg in den Profi-Bereich.

Etwa 80 Spieler gleichzeitig unter Vertrag

Nach Stationen bei RB Leipzig und dem Hamburger SV rückte Spors 2020 als Sportdirektor beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnhem erstmals in die erste Reihe, ehe nach erfolgreichen eineinhalb Jahren über einen Headhunter der Wechsel nach Genua erfolgte. In der kurzen Zeit seit Amtsantritt hat Spors bereits Trainer Andrey Shevchenko entlassen und durch den Deutschen Alexander Blessin ersetzt, außerdem im Januar über 20 Zu- und Abgänge im Kader verzeichnet - darunter die Leihe von Leverkusens Nadiem Amiri.

Am Ziel ist er als Kaderplaner aber noch lange nicht. Insgesamt, sagt Spors, stehen inklusive Leihspieler derzeit rund 80 Profis auf Genuas Gehaltsliste. Nur im Hier und Jetzt leben? Nicht möglich: "Die nächsten 18 Monate muss man ganz präsent haben, insgesamt ist der Blick schon bis 2024 oder 2025 gerichtet."

Welche Punkte für ihn bei der sportlichen Gestaltung eines Vereins "nicht verhandelbar" sind, warum die Spielidee der wichtigste Punkt für ihn ist - und warum der deutsche Fußball sich im internationalen Vergleich "auf einer Insel" befindet, erklärt Spors in der aktuellen Folge "kicker meets DAZN".

Die neue Folge "kicker meets DAZN" jetzt hören:

KMD #121 - Johannes Spors In der neuen Folge kicker meets DAZN ist mal wieder für jeden was dabei! Wir sprechen mit Genua-Sportdirektor Johannes Spors darüber, wie man auch ohne selbst Bundesliga-Spieler gewesen zu sein Karriere im Profi-Fußball machen kann. Der 39-Jährige gibt praktische Tipps und erklärt seinen eigenen Werdegang sowie seine Philosophie bei der Kaderplanung und Trainerauswahl. Außerdem liegt der Fokus in dieser Woche auf dem Nordderby in Hamburg und dabei - mit kicker-Reporter Tim Lüddecke - vor allem auf dem SV Werder Bremen. Und natürlich besprechen Alex und Benni am Ende auch ausführlich das abgelaufene Bundesliga-Wochenende und alle strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen.

