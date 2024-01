Vom SC Paderborn: Variabler Nadj wechselt leihweise nach Verl

Niclas Nadj wird in der Rückrunde für den SC Verl in der 3. Liga auflaufen. Mit Leihgeschäften zum Sportclub machte der SC Paderborn in der Vergangenheit bereits "sehr gute Erfahrungen".

Wechselt für ein halbes Jahr zum SC Verl: Niclas Nadj. IMAGO/Christian Schroedter