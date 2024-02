Vom Regionalliga-Primus zum Kreisliga-Schlusslicht: Der tiefe Fall des 1. FC Kaan-Marienborn

Von außen betrachtet, könnte die Geschichte des 1. FC Kaan-Marienborn, der sich als Tabellenfünfter der Regionalliga West in die Kreisliga C zurückzog, als großes Drama abgestempelt werden. Der freiwillige Sprung aus dem brennenden Haus hat den Verein jedoch möglicherweise vor einem noch schlimmeren Schicksal bewahrt. Vereinsvorsitzender Stefan Jäkel spricht über die "Knochenmühle Regionalliga West" und die neue Realität der Käner.

Wir schreiben den 28. August 2022. Der frischgebackene Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn schlägt die Bundesliga-Reserve des FC Schalke 04 am 6. Spieltag mit 2:1 und thront mit 16 Punkten ungeschlagen an der Spitze der Regionalliga West. Was folgte, war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Fast schon surreal wirkte das Bild, als der kleine Verein aus dem Osten der Großstadt Siegen am finalen 34. Spieltag die große Alemannia aus Aachen mit 4:2 niederrang und diese am Ende mit beeindruckenden 55 Punkten sogar als überraschender Tabellenfünfter hinter sich ließ.

Der Absturz

Dass beide Vereine zwei Spielzeiten später jedoch möglicherweise zehn Ligen trennen könnten, lässt diese Erinnerung nur noch bizarrer wirken. Während die Alemannia in dieser Saison um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft, heißt die neue Realität des 1. FC Kaan-Marienborn seit dem freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga inzwischen Kreisliga C (11. Liga), in der man aktuell den letzten regulären Platz belegt und sogar bis in die Kreisliga-D durchgereicht werden könnte.

"Mit so einem Erfolg war einfach nicht zu rechnen. Wir haben aus unseren begrenzten Möglichkeiten das Maximum herausgeholt", resümiert Stefan Jäkel, 2. Vorsitzender des 1. FCKM, die Traumsaison seines Vereins. Diese wirkt mittlerweile aber fast schon eine Ewigkeit her. Anfang 2023 hatte der Westdeutsche Fußballverband die Zulassungsvoraussetzungen für die Regionalliga verschärft und riss dem kleinen Amateurverein damit den Boden unter den Füßen weg. In der Folge ergriffen die Käner drastische Maßnahmen und erklärten ihren Rückzug aus der Regionalliga zum Ende der Spielzeit.

Die neuen Auflagen des Verbands schrieben unter anderem eine überdachte Haupttribüne und diverse Veränderungen am Gäste-Block vor, damit die Käner Herkules-Arena den Sicherheitsauflagen gerecht werden würde. "Das alles sollte bis zum Sommer letzten Jahres umgesetzt werden. Bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage, dem enormen Zeitdruck und dem Aufwand durch die benötigten Bauanträge, war das für uns einfach nicht umzusetzen", schildert Jäkel.

Man kann nicht abstreiten, dass wirtschaftliche Interessen im Fußball heutzutage manchmal den Sportsgeist übertreffen. Stefan Jäkel (34) über die Professionalisierung der Regionalliga West

In ihrer zweiten Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte hatten die Käner für die "großen Spiele", wie sie Jäkel betitelt, mit dem Regionalliga-tauglichen Oberliga-Stadion der Sportfreunde Siegen ein Ausweichstadion zur Hand. Diese Option war laut Jäkel in der darauffolgenden Saison jedoch nicht mehr erwünscht. Entweder man würde sich das Stadion dauerhaft mit den Sportfreunden teilen, oder man könne nicht mehr in der Regionalliga spielen.

Dieses Ultimatum hatte den 1. Vorsitzenden Florian Leipold in der Vergangenheit schon mehrfach zur Weißglut gebracht. "Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind", übte der Vereinsvorsitzende herbe Kritik am Verband. "Man hat das Gefühl, da gibt es eine elitäre Gruppe, die will unter sich sein."

"Knochenmühle Regionalliga West"

"Man kann nicht abstreiten, dass wirtschaftliche Interessen im Fußball heutzutage manchmal den Sportsgeist übertreffen", muss auch Jäkel, der mittlerweile aber keinen Groll mehr hegt und mit der Vergangenheit abgeschlossen hat, zugeben und spielt dabei auf die "Knochenmühle Regionalliga West" an, die in der Vergangenheit schon mehrere Vereine verschluckt habe. Allein ein Blick auf die weiteren Absteiger der vergangen Spielzeit genügt hierbei. Während die SG Wattenscheid 09, ein früherer Bundesligist, den Abstieg nur schwer verdaute und nun droht, auch noch aus der Oberliga Westfalen abzusteigen, hat der SV Straelen mittlerweile komplett das Handtuch geworfen und die 1. Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.

Andere Vereine in der Liga haben 50 Mann zum Bratwurst wenden und wir waren in der Vereinsführung nur zu fünft. Stefan Jäkel (34) über die Fallhöhe in der Regionalliga West

Kleine Vereine wie der 1. FCKM müssten "es sich mittlerweile zweimal überlegen", ob sie trotz sportlicher Qualifikation in die Regionalliga aufsteigen wollen. Exakte Zahlen kann Jäkel zwar nur mutmaßen, ein Regionalligist, der oben mitspielen möchte, bräuchte nach seiner Schätzung einen Jahres-Etat von 3 bis 4 Millionen Euro. Summen, von denen die Käner meilenweit entfernt sind. "Andere Vereine in der Liga haben 50 Mann zum Bratwurst wenden und wir waren in der Vereinsführung nur zu fünft", witzelt Jäkel über die Unterschiede innerhalb der West-Staffel.

Um ein solches Schicksal zu umschiffen und zeitgleich den eigenen Werten treu zu bleiben, war der freiwillige Rückzug aus der Regionalliga der einzige Rettungsring, "um den Fortbestand des Vereins zu gewährleisten", ist sich Jäkel bis heute sicher. "Natürlich war der Rückzug mit viel Schmerz verbunden, weil wir als Verein viel Schweiß und Herzblut in die Arbeit gesteckt haben", beschreibt der Funktionär die Narben, die ihm bis heute bleiben. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", lautet Jäkels Fazit, mit dem er das Kapitel Regionalliga endgültig schließen möchte.

Käner Talentschmiede?

Umsonst war die Arbeit jedoch nicht. Zwar wäre der Verein laut Jäkel sportlich "inzwischen kaum noch wiederzuerkennen", was nicht zuletzt das 0:32 gegen den aktuellen West-Regionalligisten FC Gütersloh im Landespokal unterstrich. Von der einstigen Regionalliga-Struktur profitiert er aber weiterhin, vor allem die Jugendabteilung. "Wir haben noch Unmengen an Goodies, die nun umverteilt wurden. Große Tore, kleine Tore, Hütchen. Das kommt nun größtenteils den Jugendmannschaften zu Gute." Dort soll auch der Fokus in der Zukunft liegen.

Im Herrenbereich soll zumindest der Klassenerhalt in der Kreisliga C gelingen. Dafür hat der Verein über den Winter sieben Neuzugänge verpflichtet. Mittelfristig möchte der 1. FCKM in die neuntklassige Kreisliga A aufsteigen. "Erinnerungen fürs Leben" wie der Triumph über Alemannia Aachen, das 0:0 am Tivoli oder das packende 3:3 gegen Preußen Münster werden wohl vorerst keine Neuverfilmung erleben.