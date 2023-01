Vom Pechvogel zum Profiteur: Adli macht Hlozek Druck

Für Amine Adli wird der Wiederauftakt der Bundesliga auch zu einem persönlichen Neustart. Nach zwei längeren Verletzungspausen ist der französische U-21-Spieler wieder topfit und macht mit seinen Testspieltreffern Druck auf Konkurrent Adam Hlozek.

Seitdem Torjäger Patrik Schick mit hartnäckigen Leistenbeschwerden ausfällt, stellte sich in Leverkusen lange Zeit nur die Frage, wer den tschechischen Nationalspieler ersetzen würde: Sein Landsmann Adam Hlozek oder Sardar Azmoun. Spätestens seit der Generalprobe gegen den FC Kopenhagen liegt aber auch eine dritte Antwort nahe: Amine Adli.

Gegen den dänischen Champions-League-Starter erzielte der 22-Jährige als Joker mit dem 1:0-Siegtreffer sein drittes Tor in den letzten drei Partien der Wintervorbereitung und betrieb Eigenwerbung. "Ich bin sehr glücklich darüber. Mit Toren ist es immer leichter", erklärte das Talent am Montag nach dem internen Testspiel, bei dem die Einwechselspieler und Reservisten des Kopenhagen-Spiels gegen die eigene U 19 nach 2 x 30 Minuten 5:0 gewannen. Wieder mit einem Treffer Adlis.

Der Linksfuß ist der große Profiteur der langen Winterpause. Konnte er doch Vieles aufarbeiten, nachdem er sich im März 2022 einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen und bei seinem Comeback Mitte August am 2. Spieltag gegen den FC Augsburg als Joker das Schlüsselbein gebrochen hatte. So stand Adli in dieser Saison bislang erst vier Mal in der Leverkusener Startelf, verzeichnet gerade mal einen Scorerpunkt.

Adli: "Ich fühle mich bei 100 Prozent"

Das soll sich nun ändern. "Diese Winterpause hat mir gutgetan. Ich konnte an meiner Kondition arbeiten, an meiner Muskulatur. Ich fühle mich bei 100 Prozent", erklärt Adli und belegt dies mit seinen Leistungen. Der schnelle und extrem lauffreudige Angreifer macht jedenfalls mächtig Druck auf Adam Hlozek, der sich zwar verbessert zeigt, aber kaum Torgefahr ausstrahlt. Richtige Mittelstürmer sind beide nicht. Adli entwickelt aber deutlich mehr Zug in den Strafraum und Richtung Tor. Zudem ist er der bessere Pressingspieler.

Startelfeinsatz in Gladbach?

Seine Ziele nach schwierigen Monaten im vergangenen Jahr sind naheliegend. "Ich möchte öfter spielen, treffen, Tore vorbereiten, eine bessere zweite Saisonhälfte spielen", sagt er. Und Adli darf sich durchaus Chancen ausrechnen, am Sonntag in Gladbach zu starten. "Wir sind selbstbewusst und bereit für die Bundesliga", sagt er auf das Team bezogen. Eine Botschaft, die auch auf ihn persönlich zutrifft.

Die Systemvariante, die Trainer Xabi Alonso gegen die Dänen wählte, kommt Adli entgegen. So agierte Florian Wirtz als falsche Neun, flankiert von zwei Angreifern auf den Halbpositionen. Auf diesen ist Moussa Diaby gesetzt. Der zweite Platz ist noch offen. Dass Adli von der Rückkehr von Ideengeber Wirtz profitiert, aber auch umgekehrt mit seinen Laufwegen in die Tiefe eine gute Anspieloption für den Leverkusener Topstar darstellt, spricht für ihn.

"Er ist ein Game-Changer"

"Ich glaube, er muss wie ein Zehner spielen, Freiheiten habe. Er kann die Verbindung von Defensive zu Offensive herstellen. Er ist ein Game-Changer. Seine beste Position ist im Zentrum", erklärt Adli zur neuen Rolle von Wirtz, "er macht es für das ganze Team einfacher. Er hat einen großen Einfluss aufs Spiel, besitzt viele Qualitäten."

Marokko statt Frankreich?

Die Qualitäten Adlis, der neben dem französischen auch einen marokkanischen Pass besitzt, haben sich auch bis nach Nordafrika herumgesprochen. Der WM-Vierte soll sich darum bemühen, Adli für Marokkos A-Nationalmannschaft zu gewinnen. Ein Thema, das Adli mit vollem Fokus auf den Wiederauftakt in Gladbach beiseiteschiebt. "Darüber werden ich zum richtigen Zeitpunkt etwas sagen", antwortet er und lässt damit vielleicht doch etwas durchblicken.

Denn wie groß die Konkurrenz in der Equipe Tricolore ist, erlebte Adli jüngst am Beispiel seines Teamkollegen Moussa Diaby, der trotz diverser Ausfälle in Frankreichs Angriff nicht für die WM nominiert worden war. Und vom 21. Juni bis zum 8. Juli findet die U-21-EM in Rumänien und Georgien statt. Es ist davon auszugehen, dass sich Adli dieses Turnier nicht wegen einer unbedachten Aussage entgehen lassen möchte.