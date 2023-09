Vom Pech verfolgt: Real muss schon wieder auf Güler verzichten

Mit großen Hoffnungen wechselte Arda Güler im Sommer zu Real Madrid - mittlerweile dürfte aber große Ernüchterung eingetreten sein. Der talentierte Türke mauserte sich in Madrid zu einem Pechvogel.

Für 20 Millionen Euro hatte Real Madrid Arda Güler im Sommer von Fenerbahce Istanbul losgeeist und den 18-Jährigen mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 ausgestattet. Der Linksfuß, in seiner Heimat auch immer wieder mit Mesut Özil verglichen, hatte sich dann selbstbewusst präsentiert und angekündigt, beim "größten und wichtigsten Klub der Welt" um Spielzeit konkurrieren zu wollen.

Inzwischen ist ein wenig Zeit ins Land gegangen, in La Liga steht der 7. Spieltag an - und Güler steht noch immer bei null Einsätzen für die Blancos. Der Grund dafür ist aber nicht etwa fehlende Qualität, vielmehr scheint das türkische Top-Talent vom Pech verfolgt.

Nach der guten Erholung folgt die Ernüchterung

Ende Juli war bei Güler eine Meniskusverletzung diagnostiziert worden, was zu Saisonbeginn in einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie und damit einhergehend einer wochenlangen Zwangspause mündete. Zuletzt aber war der Mittelfeldspieler ins Training zurückgekehrt und sogar im Abschlusstraining für das Spiel am Mittwoch gegen US Las Palmas (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker) dabei. Anschließend hatte Reals Trainer Carlo Ancelotti sogar angekündigt, Güler stünde "zur Verfügung", der Spieler sei "in einer guten Verfassung" und habe "sich gut erholt".

Hoffnungen auf ein Debüt im Estadio Santiago Bernabeu kamen auf, doch diese sollten sich schon bald in Luft auflösen. Wie die Königlichen am Nachmittag mitteilten, wurde beim 18-Jährigen nun eine "Verletzung des linken, vorderen Rektusmuskels diagnostiziert" - die nächste Zwangspause steht bevor.

Zur Ausfallzeit ob der im Training erlittenen Bauchmuskelverletzung machten die Madrilenen keine Angaben, spanische Zeitungen gehen von drei bis vier Wochen aus. Fakt ist: Güler muss weiter auf sein Debüt im Trikot von Real Madrid warten.