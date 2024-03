Vom Pech verfolgt: Courtois mit Meniskusverletzung kurz vor möglichem Real-Comeback

Eigentlich war angedacht gewesen, dass Thibaut Courtois im April nach langer Pause sein Comeback bei Real Madrid gibt. Doch daraus wird nichts. Der belgische Top-Keeper, der auch die EM im Sommer schon größtenteils abgehakt hat, muss erneut kürzertreten.

Am 10. August 2023 hatte Real Madrid verkündet, dass sich Thibaut Courtois das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hatte. Nach einer notwendigen Operation war der belgische Nationaltorwart in die übliche Tortur gegangen - Muskelaufbau, Stabilisation, Rehamaßnahmen über Rehamaßnahmen.

In der Zwischenzeit hatte Real-Ersatzmann Andriy Lunin (25) den Job im Real-Tor übernommen, seine Sache insgesamt gut gemacht und sich sicherlich selbst darauf vorbereitet, alsbald wieder abgelöst zu werden. Denn wie Madrids Cheftrainer Carlo Ancelotti unlängst klargemacht hatte, stand Courtois' Comeback unmittelbar bevor.

"Es gibt eine Mini-Pause, wenn das Finale der Copa del Rey steigt (6. April; Anm. d. Red.)", so Ancelotti am 1. März über sein verletztes Duo Courtois und Abwehrmann Eder Militao. "In dieser Phase werden sie anfangen, wieder mit der Mannschaft zu arbeiten. Nach dem 14. April, nach dem Spiel auf Mallorca, könnten sie, glaube ich, wieder spielen." Dann - am Wochenende um den 21. April - steht in La Liga der Clasico an.

Untersuchungen "noch nicht abgeschlossen"

Doch während der 26-jährige und ebenfalls am Kreuzband lädierte Eder Militao wirklich mit seiner baldigen Real-Rückkehr rechnen kann, hat sich der erst kürzlich wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrte Courtois nun direkt wieder gen Lazarett verabschiedet.

Wie die Königlichen an diesem Dienstag mitgeteilt haben, hat sich Courtois nämlich einen Riss im Innenmeniskus des rechten Knies zugezogen. Nun droht dem seit 2018 bei Real Madrid spielenden Routinier eine weitere langfristige Ausfallzeit, die endgültig in ein komplettes Saisonaus sowie bezüglich Belgien zu einem Verpassen der Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) führen kann. Auch wenn der Schlussmann schon im Dezember 2023 auch wegen Differenzen mit dem dortigen Nationaltrainer Domenico Tedesco mit einer EM-Teilnahme ohnehin nicht groß gerechnet hat: "Wenn ich Glück habe, kann ich im Mai wieder spielen. Aber dann bist du nicht zu 100 Prozent bereit für ein großes Turnier."

Die Madrilenen nennen zwar keine genaue Ausfallzeit - auch weil die Untersuchungen der Verletzung "noch nicht abgeschlossen" seien -, dennoch ist es für Courtois die zweite schwere Verletzung innerhalb eines Jahres. Spanische Medien gehen von mehreren Wochen Pause aus.

