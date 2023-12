Vom "machbarsten Gegner" bis zum "Hammer-Los": Die Reaktionen zur Pokal-Auslosung

Die Viertelfinal-Duelle im DHB-Pokal stehen fest. Die Reaktionen der Teams reichen vom "machbarsten Gegner" bis zum "Hammer-Los".

Für die MT Melsungen hätte es schlimmer kommen können: Die Nordhessen bekommen es im Viertelfinale mit dem TuS N-Lübbecke zu tun. Das ergab die Auslosung am gestrigen Donnerstag (14. Dezember). Als letzter verbliebener Zweitligist in diesem Wettbewerb dürfen die Ostwestfalen in der eigenen Merkur-Arena antreten. Der exakte Termin wird noch bekanntgegeben. Fest steht aber, dass die MT Melsungen am 3. oder 4. Februar, einem Samstag oder Sonntag, um den Einzug ins Final Four in Köln am 13./14. April spielen wird.

Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf macht kein Geheimnis daraus, dass er sich ein Heimspiel gewünscht habe. Er sagt aber auch: „Wir müssen ehrlich sein. Mit Blick auf alle anderen Viertelfinalisten haben wir vom Papier her den machbarsten Gegner gezogen." Zugleich warnt er davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. Zum einen sei Lübbecke ein ambitionierter Verein, zum anderen habe die Drittrunden-Partie in Dessau-Roßlau gezeigt, dass ein Spiel gegen einen Zweitligisten kein Selbstläufer ist.

Aber klar: „Wir gehen als Favorit in dieses Spiel", sagt Allendorf. Jetzt sei es nur noch ein Schritt bis zum Final Four: „Deswegen werden wir im Viertelfinale alles geben - egal, welcher Gegner auf der anderen Seite steht." Nur eine Sache bereitet dem MT-Sportvorstand Probleme. Eigentlich war mit TuS N-Lübbecke ein Testspiel im Januar ausgemacht. Die Planung sei nun über den Haufen geworfen worden: „Aber damit können wir gut leben. Einen neuen Testspiel-Gegner suche ich in diesem Fall sehr gern."

Löwen mit dem "härtesten Los"

"Löwen ziehen das härteste Los" lautet die Überschrift des Titelverteidigers zum Viertelfinal-Gegner. Es kommt zur Neuauflage des Endspiels der Vorsaison: Die Rhein-Neckar Löwen müssen auswärts beim Champions-League-Sieger SC Magdeburg antreten. Das Duell "bietet jede Menge Zündstoff", heißt es im Bericht des zweimaligen deutschen Meisters. "Zum einen wollen die ehrgeizigen Magdeburger Revanche nehmen für die Niederlage. Zum anderen treffen beide Teams an diesem Wochenende (Anm. d. Red.: Samstag, 16. Dezember um 18.30 Uhr) schon einmal aufeinander: Magdeburg als Tabellenführer, die Löwen als aktuell Tabellensechster."

"Es ist natürlich ein Hammer-Los", meint Gummersbachs Rechtsaußen Lukas Blohme zum VfL-Los: Blohme und Co. spielen auswärts gegen die Füchse. "Berlin spielt bisher eine überragende Saison und in der vergangenen Saison haben wir uns in Berlin auch schwergetan. Wir wissen aber auch um unsere Stärken. Zudem muss man sehen, wie die einzelnen Spieler vom Großturnier wiederkommen und wie gut man sich vorbereiten kann", so Blohme.

Er stellt klar: "Dementsprechend fahren wir auf jeden Fall nach Berlin, um ins Final Four einzuziehen. Jeder, der die Chance dazu hat, hat diesen Wunsch, egal welcher Gegner einem gegenübersteht und das ist bei uns genauso. Wir fahren definitiv nicht nach Berlin, um ihnen das Ticket ins Final Four zu schenken, sondern um es selbst zu lösen. Wir wissen um Berlins Stärken aber auch um unsere eigenen." Im laufenden Ligabetrieb trafen die Gummersbacher bereits zu Hause Ende Oktober auf die damals noch verlustpunktfreien Füchse und erkämpften ein 30:30-Unentschieden.

"In erster Linie freuen wir uns, vor unseren Fans spielen zu dürfen. Von Losglück möchte ich aber nicht sprechen, denn Gummersbach ist ein starker Bundesligist und war im Achtelfinale extrem souverän, noch dazu haben sie uns in dieser Saison schon einen Punkt abgenommen", so Berlins Trainer Jaron Siewert. Geschäftsführer Bob Hanning meint: „Endlich wieder ein Heimspiel im Viertelfinale und das nach so vielen Jahren. Ich freue mich sehr auf das Duell, gerade nach dem Bundesligaspiel in Gummersbach, was wir leider nicht gewinnen konnten."

Im der vierten Viertelfinal-Paarung kommt es zu einem Nordduell zwischen dem HSV Hamburg und der SG Flensburg-Handewitt. Es ist die Neuauflage des Achtelfinales aus der vergangenen Saison. Im Dezember 2022 gewannen die Flensburger deutlich mit 35:28.