Die Bundestrainerin strahlte, als sie zu später Stunde den Presseraum des Stadions in Milton Keynes betrat. Und dazu hatte Martina Voss-Tecklenburg auch allen Grund. "Es ist vieles aufgegangen. Das war ein verdienter Sieg für uns", sagte die 54-Jährige nach dem 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen Frankreich.

Aus England berichtet Gunnar Meggers

"Vom kleinen Rädchen bis zum großen Rad hat heute alles gepasst", fasste die Bundestrainerin das Spiel zusammen. Entscheidend für den Erfolg war ihrer Meinung nach "die Energie und die Defensivlust". Auch wenn die deutsche Defensive nicht in jeder Situation sattelfest wirkte. Besonders Abwehrchefin Marina Hegering war nicht immer auf der Höhe dieses intensiven Spiels. Aber das war am Ende einerlei.

Nach dem Schlusspfiff feierten die deutschen Spielerinnen ihren Finaleinzug ausgiebig auf dem Rasen und hinterher in der Kabine. "Ich bin sprachlos und unglaublich stolz. Wir haben eine unfassbare Energie", freute sich Doppeltorschützin Alexandra Popp, die ihre Turniertreffer fünf und sechs verbuchen konnte. "Ich profitiere immens von den Mädels", gab die Wolfsburgerin die Lobeshymnen an ihre Mitspielerinnen weiter. "So einen Teamspirit habe ich in zehn Jahren noch nicht erlebt", erzählte die erfahrenste deutsche Nationalspielerin (119 Länderspiele, 59 Tore). "Das macht alles so besonders."

Popp hatte erst im März ihr Comeback nach fast einjähriger Zwangspause aufgrund von zwei Knie-Operationen gefeiert. Im EM-Trainingslager in Herzogenaurach warf sie zudem eine COVID-19-Infektion zurück. Bei ihrer ersten EM-Teilnahme stellt sie eindrucksvoll unter Beweis, wie wichtig sie für die deutsche Mannschaft ist. Sie sagt: "Ich bin unfassbar glücklich, dass ich hier spielen darf. Die Trainer haben immer an mich geglaubt. Ich bin emotionaler als sonst, weil ich weiß, welchen Weg ich gegangen bin."