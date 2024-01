Vom Joker zur Soforthilfe? Jahn holt Viktorias Mustafa

Der SSV Jahn Regensburg hat Valdrin Mustafa von Liga-Konkurrent Viktoria Köln unter Vertrag genommen, wie beide Vereine am Dienstag mitteilten. In Köln war er hauptsächlich als Joker im Einsatz, dennoch hat sich der Tabellenführer für ein Engagement entschieden.

Mit Elversberg ist Valdrin Mustafa zweimal aufgestiegen, kam sowohl in den Meistersaisons in der Regionalliga Südwest 2021/22 als auch in der 3. Liga 2022/23 je 29-mal zum Einsatz. In der Regionalliga steuerte er 14 Tore zu Platz eins bei, in der 3. Liga fünf Treffer zum Durchmarsch.

In die 2. Bundesliga ging der 26-Jährige aber nicht mit, blieb vielmehr in der 3. Liga. Dort hatte sich im Sommer vergangenen Jahres Viktoria Köln die Dienste des Mittelstürmers gesichert, sehr zur Freude von Trainer Olaf Janßen: "Wir bekommen mit ihm einen klassischen Stürmer, der über eine tolle Quote verfügt.“ Allerdings konnte Mustafa die Vorschusslorbeeren nicht bestätigen, aus der tollen Quote wurde nichts.

Der Angreifer stand bei seinen zwölf Einsätzen nur einmal in der Startelf, ein Tor gelang ihm bei der Viktoria nicht. Die soll er nun aber für Regensburg schießen. "Wir werden zusammen mit Valdrin daran arbeiten, dass er uns direkt weiterhelfen und sowohl in der Breite als auch in der Spitze verstärken kann”, meinte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.