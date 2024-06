Vom italienischen Double-Sieger Rom: Feiersinger wechselt nach Köln

Der 1. FC Köln bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison in der Frauen-Bundesliga. In Laura Feiersinger wechselt eine Frau mit ordentlich Rückenwind an den Rhein.

In Deutschland keine Unbekannte: Laura Feiersinger (re.) im Duell mit Lena Oberdorf. picture alliance / Eibner-Pressefoto