"Vom Image her ein Riesenschaden": Flensburg verliert mehr als ein Spiel

Die SG Flensburg-Handewitt droht binnen einer Woche gleich drei Titelchancen zu verspielen. Nach dem European-League-Aus sprach Geschäftsführer Holger Glandorf gar von einem "Riesenschaden" fürs Image.

Drei Spiele binnen vier Tagen - und zwei ganz bittere Niederlagen: Nach dem überraschenden Halbfinal-Aus im DHB-Pokal gegen die Rhein-Neckar Löwen am Samstag verpassten die Flensburger am Dienstagabend noch deutlich überraschender das Final Four in der European League. Das ausgerechnet in Flensburg ausgetragen wird.

Aus seiner großen Enttäuschung machte auch Geschäftsführer Holger Glandorf keinen Hehl: "Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich bin als Ex-Sportler ein Optimist und sehe kein halbleeres, sondern immer ein halbvolles Glas. Vom Image her ist uns ein Riesenschaden entstanden." Eine optimale Ausrichtung des Turniers, dessen Karten-Vorverkauf "vielversprechend angelaufen" ist, liege der SG natürlich dennoch am Herzen.

Nach dem Ärger am Wochenende in Köln, als Trainer Maik Machulla nach dem verlorenen Halbfinale einen kleinen Teil der eigenen Fans angegangen war ("unfassbar respektlos"), folgte am Dienstag ein noch schmerzhafterer Tiefschlag. Beim Turnier am 27. und 28. Mai hätten die Flensburger die Riesenchance gehabt, den Heimvorteil zu nutzen, um einen europäischen Wettbewerb zu gewinnen.

Nach dem 31:30 im Hinspiel hatten Fans und Verantwortliche fest mit einem Sieg gerechnet. Doch die vor der Niederlage gegen die Löwen insgesamt 21 Pflichtspiele ungeschlagenen Flensburger begannen höchst nervös, fanden nie zu ihrem Spiel - und gingen am Ende mit 27:35 in eigener Halle unter. Machulla sah eine "unfassbar schlechte Leistung", die "riesige Enttäuschung" und "unfassbare Leere" in ihm auslöse.

Machulla: "Ich bin verantwortlich für die Vorstellung und das Ergebnis"

Sein Team nahm er in Schutz und stellte klar: "Ich bin verantwortlich für die Vorstellung und das Ergebnis." Dass es womöglich nun auch für ihn ungemütlich werden könnte, weiß Machulla. Er sagte am Dienstagabend nur: "Ich kann nicht beeinflussen, was passiert. Ich kann nur meine Arbeit beeinflussen."

Wir waren uns selbst der größte Gegner. Kevin Möller

Bei den SG-Fans wollte er sich "entschuldigen", denn: "Das war eine desolate Vorstellung. Unsere Ansprüche sind wesentlich größer. Es war ein großes Ziel von uns, das Final Four zu spielen. Nicht nur die Mannschaft hat mehrere Monate dafür gearbeitet, sondern der ganze Verein hat alles dafür getan." Keeper Kevin Möller zeigte sich "geschockt", sein vielsagender Zusatz: "Wir waren uns selbst der größte Gegner."

Heruntergebrochen ist es ein Flensburger Formtief zur absoluten Unzeit: Nach der verpassten Chance im DHB-Pokal und der European League wartet nämlich am Sonntag (14.05 Uhr) ein entscheidendes Spiel im noch offenen Meisterrennen der Bundesliga. Es ist allerdings die höchstmögliche sportliche Hürde und dazu eine der wichtigsten Begegnungen des Jahres für die SG-Fans - das 108. Schleswig-Holstein-Derby beim THW Kiel steht an.

Machulla sicher: "Diese Niederlage wird uns lange begleiten"

Bei nur zwei Punkten Rückstand in der Tabelle könnten die Flensburger mit einem Auswärtssieg wieder dick mitmischen im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Verliert die SG bei komplett ausgeruhten Kielern, wäre auch der dritte Titel binnen einer Woche höchstwahrscheinlich verspielt. Und die Aussage von Machulla nach dem European-League-Aus klang nicht gerade wie eine Drohung in Richtung THW: "Diese Niederlage wird uns lange begleiten. Wir werden sie nicht in zwei Tagen aus dem Kopf bekommen."