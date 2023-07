Vom Free Agent zum VBL-Spieler: "Es gehört auch eine Portion Glück dazu"

'HaciUmut' schaffte den Sprung zu seinem Lieblingsklub. 'NiklasRank' lässt alles auf sich zu kommen. Der ehemalige und der aktuelle Free Agent schildern ihre Erfahrungen.

Vor einem Jahr hat Haci Umut 'HaciUmut' Saracoglu den Sprung geschafft. Noch als Free Agent beim Grand Final 2022 der Virtual Bundesliga (VBL) angetreten, nahm ihn danach der FC Augsburg unter Vertrag. Bei Niklas 'NiklasRank' Rank fehlt dieser Schritt noch, einen Namen machte er sich aber schon. So war er es, der beim Event zur Deutschen Einzelmeisterschaft für Furore sorgte - unter anderem bis ins Halbfinale kam und den amtierenden Titelträger bezwang.

Im Gespräch mit kicker eSport blickt 'HaciUmut' auf seine Zeit als vereinsloser Spieler zurück und schildert seine Erfahrungen, 'NiklasRank' schaut dagegen in Zukunft.

Eine Portion Glück und kalkulierte Entscheidung

Auch Akteure, die am VBL Grand Final teilnehmen, aber nicht bei einem Bundesliga-Klub unter Vertrag stehen, müssen einen der 36 DFL-Vereine repräsentieren. So trägt zum Beispiel Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen dort das Shirt des SC Freiburg. Gespielt wird zwar im Modus Ultimate Team, ausgerüstet ist die Mannschaft allerdings auch im Spiel mit Logo und Kleidung der Breisgauer.

"Da ich jahrelanger Fan des FC Augsburg bin und auch dort in der Stadt wohne", fiel 'HaciUmut' die Wahl nicht schwer. Er entschied sich für die Fuggerstädter. Saracoglu kommt aus Bayern, wurde in Gersthofen geboren - etwa 15 Auto-Minuten von Augsburg entfernt. "Ich wusste, dass Regionalität ein Kriterium des Vereins bei der Spielerwahl ist", was seine Entscheidung bestärkte.

Durch die Qualifikation erhoffte sich der inzwischen 20-Jährige, "einen Kontakt zum Verein zu bekommen" - was schließlich auch geschah. Da er die Trikots für das Turnier brauchte, trat er mit dem Klub in Verbindung. Nur wenige Monate später nahm ihn der FCA unter Vertrag. Bei aller Leistung: "Es gehört auch eine Portion Glück dazu", schildert Saracoglu.

Weder Vor- noch Nachteil, sich auf einen Klub zu fokussieren

Aus demselben Bundesland, aber aus einer anderen Region - nämlich Franken - kommt Niklas 'NiklasRank' Rank, der sich für den FC Bayern München entschied. Die Bayern nehmen bis dato nicht an der Virtual Bundesliga teil, stellen dafür eine Mannschaft in Konamis eFootball. Als Fan des deutschen Fußball-Rekordmeisters würde sich Rank nicht bezeichnen.

"Klar bin ich auch Sympathisant von einigen Vereinen", aber "den einen Klub habe ich jetzt nicht". Ein Nachteil, vor allem mit Hinblick auf die Geschichte um 'HaciUmut'? Wie Saracoglu bereits erwähnt hatte, "gehört auch Glück dazu, dass bei Augsburg etwas frei wurde. Es hätte aber auch anders laufen können", meint 'NiklasRank'

Entsprechend ist es weder Vor- noch Nachteil, sich auf einen Klub zu fokussieren. "Bei der Spielerwahl wird häufig darauf geachtet, woher die Akteure kommen. Es spielt zudem schon eine Rolle, wenn ich mich als Fan eines Teams bekenne. Sage ich, ich bin Nürnberg-Fan, öffnet sich beim FCN womöglich eine Tür. In Fürth schließt sich eventuell eine", sagt 'NiklasRank'

Letzteres möchte der Noch-Free-Agent verhindern, weshalb er nicht preisgibt, mit welchen Vereinen er sympathisiert oder bei welchem er sich am Controller sieht. Unter Druck setzen möchte sich Rank bei der Suche nicht: "Ich lasse alles auf mich zu kommen. Letztlich ist das Wichtigste: Es muss passen und ein Verein sein, mit dem ich mich identifizieren kann." Zudem arbeitet der Halbfinalist in Vollzeit, wodurch "alles kann, aber nichts muss. Ich würde nie meine Vollzeitbeschäftigung für einen Mini-Job aufgeben. Aber es kann auch alles ganz schnell gehen."