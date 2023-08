Vom FC St. Pauli II: MSV Duisburg verstärkt die Flügel mit Müller

Der MSV Duisburg ist auf der Suche nach dem - nicht zuletzt durch die Verletzung von Niklas Kölle - benötigten Flügelspieler fündig geworden. Robin Müller kommt vom FC St. Pauli II.

Noch vor dem ersten Spieltag in der 3. Liga hatte MSV-Trainer Torsten Ziegner angekündigt, dass sich personell in Duisburg noch etwas tun werde. "Wir sind mit Kandidaten auf der Zielgeraden. Es ist durchaus möglich, dass es schnell geht", gab der Coach in der Medienrunde vor dem 1:1 beim SC Freiburg II am vergangenen Donnerstag Preis.

Sechs Tage später ist mit dem ersten Spieler auch der Schritt über die Ziellinie geglückt. Mit Robin Müller kommt der benötigte Mann für die Außenbahn vom FC St. Pauli II nach Meiderich. Der 23-jährige Rechtsfuß, der in der Vergangenheit vor allem auf der rechten Seite eingesetzt wurde, unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 - plus Option - und wird künftig mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Schon vor dem ersten Spieltag war der Bedarf auf den Flügeln groß, nachdem mit Marvin Ajani (noch vereinslos), Julian Hettwer (Borussia Dortmund II) und Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen) drei Kandidaten für die offensiven Außenbahnen abgewandert waren.

Kölle-Verletzung verschärft Probleme auf dem Flügel

Durch die frühe Schulterverletzung von Linksaußen Niklas Kölle - eine genaue Diagnose steht noch aus - standen nach dem Wochenende lediglich Neuzugang Thomas Pledl und Chinedu Ekene als echte Flügelstürmer zur Verfügung. Die jungen Alaa Bakir und Hamza Anhari können zwar auch auf den Flügel ausweichen, sind nominell aber im Zentrum zuhause.

Müller soll die angespannte Lage auf Außen nun ein wenig entlasten. Der gebürtige Berliner wurde bei Hertha Zehlendorf ausgebildet und wechselte in der U 19 zu Babelsberg 03. Im vergangenen Sommer folgte dann der Transfer zum FC St. Pauli II für den er 2022/23 in 29 Spielen zehnmal traf und drei Tore vorlegte. Auch in dieser Saison war Müller für die Kiezkicker erfolgreich. Beim 4:1 über den Eimsbütteler TV setzte er am vergangenen Wochenende den Schlusspunkt.

Müllers Traum wird wahr

Der nächste Schritt ist für Müller nun ein ganz besonderer: "Es war immer mein Traum, Profi-Fußballer zu werden, und dass ich ihn mir jetzt hier bei einem Verein mit so einer Tradition erfüllen kann, macht mich stolz."

Ralf Heskamp erklärte in der Pressemitteilung: "Robin hat seine Fähigkeiten in der Regionalliga unter Beweis gestellt, und wir sind überzeugt, dass er sie auch in der 3. Liga zeigen und sich weiter entwickeln kann." Der Geschäftsführer Sport zog Parallelen zur Verpflichtung von Kölle, der vor einem Jahr von Hoffenheim II kam "und sich längst für den Spielverein als Verstärkung erwiesen hat". Auch Müller wolle man "die Zeit geben, sich in der für ihn neuen Umgebung zu akklimatisieren".

Trainer Torsten Ziegner bezeichnete seinen Neuzugang als "talentiert und ehrgeizig" und jemand, "der totalen Bock auf den MSV ausstrahlt, der extreme Qualitäten im Offensivspiel hat, mit Tempo, mit Durchsetzungsvermögen. Er hat großes Potenzial, sich bei uns gut zu entwickeln und wir hoffen, dass er schnell beim Spielverein ankommt und uns schnell weiter helfen kann."

Etwas Zeit bleibt Müller nun, um sich an seine neuen Kollegen zu gewöhnen, schließlich ist der MSV Duisburg nicht im DFB-Pokal vertreten. Am Freitag (19 Uhr) steht ein Test gegen Regionalligist SSVg Velbert an. Erst in der kommenden Woche ist dann am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) 1860 München zu Gast.