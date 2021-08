Vom Ex-Spieler zum Coach: Van der Vaart wird Co-Trainer bei Esbjerg fB

Esbjerg fB hat einen prominenten Neuzugang auf der Trainerbank: Wie der dänische Zweitligist am Dienstag mitteilte, wird Rafael van der Vaart Co-Trainer an der Seite von Peter Hyballa. Es ist die erste Trainerstation des ehemaligen HSV-Profis.

"Ich habe mehrere Jahre mit meiner Familie in der Stadt gelebt und fühle mich Esbjerg und dem EfB verbunden", sagte van der Vaart, der seine aktive Karriere als Spieler 2018 bei Esbjerg fB beendet hatte. "Außerdem bin ich ein echter Fußballfanatiker, deshalb ist es der logische Schritt, mich einzubringen und mit meiner Erfahrung dazu beizutragen, dass wir uns weiterentwickeln."

Esbjerg ist nicht nur van der Vaarts letzte Station als Fußballer, sondern auch der Ort, an dem seine Lebensgefährtin Estavana Polman Handball und sein Sohn Damian (in der Jugend des Esbjerg fB) Fußball spielt. Zuvor war der 109-malige niederländische Nationalspieler unter anderem beim Hamburger SV und bei Real Madrid aktiv. Nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn war van der Vaart unter anderem als TV-Experte zu sehen.

Das Amt des Co-Trainers bei Esbjerg ist die erste Station van der Vaarts an der Seitenlinie. Es gibt einfachere Aufgaben: In der 1. Division, so der offizielle Name der dänischen 2. Liga, steht Esbjerg mit einem Punkt aus drei Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ende Juli sorgte zudem eine vermeintliche Spielerrevolte für Unruhe rund um den deutschen Cheftrainer Hyballa, der die Vorwürfe allerdings zurückwies.