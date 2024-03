Vom Ende eines Mythos: Warum Müllers Vizekusen-Vergleich hinkt

Es ist der letzte Münchner Versuch, das Titelrennen nochmal anzuheizen. Doch der auf den ersten Blick passende Hinweis von Thomas Müller auf das für Bayer 04 so tragische Jahr 2002 greift nicht. Der kicker erklärt, warum 2024 vom Mythos Vizekusen nichts mehr übrigbleibt.

Die Spitze kam vom Urgestein des FC Bayern höchstpersönlich. "Wir wollen dem Fußballgott schon noch mal eine Chance geben, dass er Klischees beibehalten kann", orakelte Münchens Thomas Müller nach dem 3:0-Sieg gegen Lazio Rom und dem Erreichen des Viertelfinals in der Champions League in Richtung Leverkusen, "es sieht momentan nicht nach Vizekusen aus, aber wir wollen dranbleiben."

Trotz oder gerade wegen zehn Punkten Rückstand bemühte der Weltmeister von 2014 die Historie, die Bayer 04 seit 2002 den Stempel des ewigen Zweiten auf die Stirn gedrückt hat, nachdem die Mannschaft unter Klaus Toppmöller im Saisonfinale in allen drei Wettbewerben "nur" Zweiter wurde, die Endspiele in DFB-Pokal und Champions League verlor und den Meistertitel auf der Zielgeraden verspielte.

Bei Bayer 04 kommt das Thema Vizekusen im Jahr 2024 aber nur bedingt an. Was zum einen Altersgründe hat. Selbst ein Routinier wie Robert Andrich (29) kann mit jenem für seinen heutigen Klubs so tragischen Jahr nicht mehr als den Fakt von drei zweiten Plätzen verbinden.

Auf hohem Niveau breit aufgestellter Kader und machbare Gegner im Pokal

"Ich war acht Jahre alt. An so viel kann ich mich nicht mehr erinnern", erklärt der Nationalspieler und vermutet dann richtig: "Mit Sicherheit hat sich seitdem sehr viel verändert. Ich glaube, ohne zu wissen, wie die Qualität der Mannschaft war oder wie die Saison ablief, dass man das nicht vergleichen kann."

Unwissenheit schützt in diesem Fall vor Klugheit nicht. Betrachtet man die Konstellationen von damals und heute näher, wird es nämlich ganz dünn mit den Parallelen. Wie auch Simon Rolfes weiß, der als Reaktion auf Müllers versuchter Stichelei quasi ausschließt, dass Bayer 04 in dieser Saison wie 2002 die Luft ausgehen könnte, als die Dreifachbelastung im Saisonfinale als Ursache für das Leverkusener Scheitern galt.

"Da ist schon ein Unterschied. Damals hat Bayer immer mit der gleichen Elf gespielt. Das ist bei uns nicht der Fall", verweist der Geschäftsführer auf den auf hohem Niveau breit aufgestellten Kader, "wir haben genug Spieler, um auch englische Wochen zu verkraften. Und wir haben auch die Qualität, dass wir wechseln und die Belastung verteilen können, so dass jeder topfit ist."

Doch nicht nur hier läuft Müllers Quervergleich ins Leere. Denn abgesehen davon scheiterte Bayer 04 2002 im Pokalfinale am FC Schalke 04, der damals ein deutsches Spitzenteam stellte und als Titelverteidiger nach Berlin reiste. In diesem Jahr hingegen empfängt Bayer im Halbfinale Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Im Finale wäre Borussia Mönchengladbach, der einzige neben Bayer 04 verbliebene Erstligist im Wettbewerb und derzeitige Tabellenzwölfte, noch der schwerste Gegner. Alternativ käme es in Berlin zum Duell mit Zweitligist Kaiserslautern oder Drittligist Saarbrücken.

Auch hier steht der Quervergleich also auf tönernen Füßen. Einzig in Europa stellt sich dem Werksklub mit dem FC Liverpool potenziell ein Kontrahent entgegen, der am 22. Mai in Dublin die Rolle von Real Madrid im Finale von Glasgow 2002 übernehmen könnte.

Folglich ordnen sie in Leverkusen die Müller’schen Sticheleien als das ein, was sie sind: Der letzte Versuch, nochmal ein Nervenspiel anzuzetteln. Doch selbst wenn das Team von Xabi Alonso zuletzt bei den Siegen gegen Mainz (2:1) und in Köln (2:0) keine Glanzlichter setzte, bliebe die Frage, ob zwei, drei schnelle Leverkusener Ausrutscher den Rekordmeister wirklich noch einmal in Schlagdistanz bringen würden.

Präsentieren sich die Bayern doch - und das ist der nächste Quervergleich zu 2002, der fehlschlägt - nicht als absolutes Topteam, das nur auf den einen Fehltritt von Bayer wartet, um dann eiskalt zuzuschlagen. Vor 22 Jahren hingegen hatte Bayer 04 nach dem 24. Spieltag mit 49 Zählern nicht zehn, sondern nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Verfolger und späteren Meister Borussia Dortmund.

Zudem lauerte hinter dem Werksklub gleich eine ganz Armada an Titel-Konkurrenten: Auch Schalke und Kaiserslautern (beide 45) sowie die Münchner (44) hatten Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Selbst Hertha BSC als Sechster mit sieben Punkten Rückstand und Bremen als Achter mit neun Zählern weniger besaßen eine bessere Ausgangsposition als die Bayern heute. Diese sind 2024 vielmehr mit ihren eigenen Problemen genug beschäftigt. Und sollten die Münchner tatsächlich das Meisterrennen, bei dem sich die Teilnehmer gefühlt in unterschiedlichen Runden befinden, entscheiden, dann eher zugunsten von Bayer 04.

Ach, der Thomas. Er ist wie er ist. Was er sagt, ist für ihn selbst. Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes über die Aussagen von Thomas Müller

Dementsprechend fällt die Reaktion von Rolfes auf Müllers Provokation aus. "Ach, der Thomas. Er ist wie er ist. Ich kenne ihn schon lange. Das ist kein Problem. Wir konzentrieren uns auf uns", betont der 42-Jährige und fügt an: "Was er sagt, ist für ihn selbst." Und der letzte Versuch, eine Wende im Titelkampf herbeizureden. Weil vom Mythos Vizekusen 2024 nichts zu erkennen ist.

Den einfachsten Weg, mit dem Thema umzugehen, das zwar aufgrund der Historie naheliegend, aber wegen der gegebenen Konstellation in der Gegenwart kaum ernsthafte Ansatzpunkte bietet, fand bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Europa-League-Spiel bei Qarabag Agdam - natürlich - Xabi Alonso. Als die Frage gestellt wurde, ob Bayer 04 mit dem Tanz auf drei Hochzeiten dasselbe Schicksal ereilen könnte, wie 2002, reagierte der Baske geschickt. Dies sei eine Frage "für Rob…", sagte der Trainer und verwies lächelnd auf den neben ihm auf dem Podium sitzenden Andrich.

In der Gewissheit, mit Bayer 04 seine eigene Geschichte zu schreiben. In der für den Begriff Vizekusen definitiv kein Platz vorgesehen ist. Egal, was "Radio Müller" auch sendet.