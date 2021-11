Vom EM-Himmel ins "Fegefeuer": Italiens Presse schlägt Alarm

Italien muss zwei Play-off-Spiele gewinnen, sonst wird nach der WM 2018 auch das Winterturnier in Katar verpasst. Wenig verwunderlich schlagen die italienischen Gazetten deswegen Alarm, vergessen scheint der EM-Sieg.

"Ein Albtraum, aber es ist noch nicht zu Ende. Uns bleibt noch eine letzte Karte in der Hand", schreibt etwa die "Gazzetta dello Sport" nach dem enttäuschenden 0:0 zum WM-Qualifikationsabschluss in Nordirland am Montagabend, der Italien doch noch in die Play-offs abstürzen ließ.

"Vom Himmel der EM ins Fegefeuer", fasste "Tuttosport" die dramatische Lage zusammen. Denn klar ist: Die stolzen Azzurri müssen im März 2022 zwei K.-o.-Spiele gewinnen, um eines der finalen drei europäischen Tickets zu ergattern. Dabei drohen etwa auch Duelle mit Cristiano Ronaldos Portugal, dem Europameister von 2016, und Zlatan Ibrahimovics Schweden.

Der "Corriere dello Sport" wähnt Italiens WM-Träume deswegen "am seidenen Faden" und kritisierte den schwachen Auftritt von Belfast: "Es mangelte an Persönlichkeit gegen eine Mannschaft auf dem Niveau eines Zweitligisten."

Jorginho "ein Gespenst auf dem Spielfeld"

Im Fokus der Gazetten dabei: Trainer Roberto Mancini und Mittelfeldlenker Jorginho, seines Zeichens Europas Fußballer des Jahres - und der Mann, der in beiden Spielen gegen die Schweiz (0:0, 1:1) einen Elfmeter verschossen hatte. Letzterer sei in der aktuellen Phase "ein Gespenst auf dem Spielfeld", schimpfte die "Gazzetta dello Sport".

Mancini, ergänzte das Blatt, "trägt Verantwortung für diese Pleite: Er konnte dem Abschwung nach der EM nicht entgegenwirken".

Der "Corriere" sieht den Coach, der mit der Squadra Azzurra in diesem Jahr neben dem EM-Sieg auch eine Weltrekordserie von 37 Länderspielen ohne Niederlage aufgestellt hat, dagegen von "seinen talentierten Spielern verraten. Von jetzt bis März müssen sich die Azzurri wiederfinden".

Und was meint der Nationaltrainer, der den Optimismus nicht verlieren will, selbst? "Jetzt", so Mancini, "sind die Dinge kompliziert geworden." Vor der WM 2018 in Russland hat der viermalige Weltmeister nur die Endrunde 1958 in Schweden verpasst. Es droht numero tre.

