Volz assistiert Straus bei FCB-Frauen - Schöne kommt im Sommer dazu

Chefcoach Alexander Straus bekommt Verstärkung in seinem Trainerteam: Ex-Profi Moritz Volz assistiert dem Norweger künftig bei den Frauen des FC Bayern ebenso wie Clara Schöne, die im Sommer befördert wird.

"Ich hatte letztes Jahr während meiner Hospitation zu meiner Pro-Lizenz dreieinhalb Wochen die Gelegenheit, die Abteilung, den Trainerstab und die Mannschaft kennenzulernen", ließ Moritz Volz wissen, nachdem er bei den Münchnerinnen als neuer Co-Trainer vorgestellt worden war.

Volz, der in seiner Laufbahn 125 Spiele in der Premier League für den FC Fulham absolviert hat, für St. Pauli neunmal in der Bundesliga aufgelaufen war und bei den Kiezkickern sowie 1860 München 59 Zweitligapartien bestritt, folgt auf Marco Knirsch, der den Meister Ende 2023 verlassen hatte.

"Das Trainingslager in Alicante war für meinen Start als neuer Co-Trainer perfekt, um sich einzuspielen und noch besser kennenzulernen", erklärte der 40-Jährige, der sich darauf freut, sich bei den Bayern-Frauen "mit Ideen und Gedanken einzubringen".

Co-Trainer unter Nagelsmann bei RB

Der 40-Jährige bringt reichlich Erfahrung als Co-Trainer mit, schließlich arbeitete er bei RB Leipzig mit Julian Nagelsmann zusammen und war als Assistent bei Galatasaray Istanbul tätig.

"Mit der Mannschaft zu arbeiten, ist sehr interessant. Man sieht einerseits bei allen Spielerinnen individuell Potenziale, die man noch mehr fördern will. Es ist spannend, gemeinsam herauszufinden, wie man das erreichen kann", äußerte sich Volz, der aber auch den Blick auf das Kollektiv hat.

Schöne stößt im Sommer hinzu

Volz stößt nicht alleine zu Straus' Trainerteam hinzu, zeitversetzt bekommt der Staff weitere Verstärkung. Denn im Sommer rückt auch Clara Schöne auf, die aktuelle Trainerin der zweiten Mannschaft der Bayern-Frauen. Die 30-Jährige spielte selbst von 2006 bis 2014 für die Münchnerinnen und absolvierte ab 2010 insgesamt 72 Partien für die erste Mannschaft.

Mit den Bayern feierte Schöne 2011 den Gewinn des Bundesliga-Cups und ein Jahr später den Triumph im DFB-Pokal. Zur Saison 2014/15 wechselte die Mittelfeldspielerin zum SC Freiburg, ehe sie 2020 ihre Trainerlaufbahn begann - zunächst als Co-Trainerin der zweiten Mannschaft bei den Bayern-Frauen, ab Juli 2022 dann dort als Cheftrainerin.

Zuletzt gab es Rückschläge für die Bayern-Frauen

Der FC Bayern ist in der laufenden Spielzeit noch in allen drei Wettbewerben vertreten, auch wenn es zuletzt Rückschläge gab. In der Liga bedeutete das 1:1 zum Jahresabschluss in Nürnberg den Verlust der Tabellenführung, in der Champions League gab es gegen Ajax nur einen Punkt aus zwei Partien. Im Pokal geht es am 21. Januar in Offenbach weiter.