Volvo EX30: Wie viel Minimalismus darf es sein?

Das kleine Elektro-SUV in Bildern
Das hat Stil: Der Auftritt des EX30 ist nordisch-clean und verzichtet auf unnötigen Schnickschnack. Hersteller
Mit 4,23 Metern Länge übernimmt das kleine SUV die Rolle des Einstiegsmodells von Volvo. Hersteller
Die Variante "Single Motor Extended Range" wird von einem 272 PS starken Elektromotor angetrieben, den Fahrstrom bunkert eine Lithium-Ionen-Batterie mit 65 kWh nutzbarer Speicherkapazität. Hersteller
Nach Norm sind 462 bis 476 Kilometer möglich. Auch in der Praxis lassen sich über 400 Kilometer erreichen. Hersteller
So reduziert sich das Exterieur-Design gibt, so minimalistisch präsentiert sich auch der Innenraum - mindestens. Hersteller
Hinter dem Lenkrad herrscht Leere - ein Tachodisplay gibt es nicht. Hersteller
So gut wie alle Bedienfunktionen konzentrieren sich auf den Hochkant-Bildschirm. Auch die Geschwindigkeit muss von dort abgelesen werden. Hersteller
Der sehr Sitzkomfort auf den Vordersitzen marginalisiert sich im Fond zu einer unerwartet unbequemen Knappheit. Hersteller
Hübsches Detail: Schweden-Flagge an den Sitzen. Hersteller
Mindestens genauso sympathisch wirkt dieser Elch an Bord. Hersteller
Der EX30 Single Motor Extended Range beschleunigt in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Wie in allen Volvo-Modellen setzt die Elektronik bei 180 km/h einen Schlusspunkt. Hersteller
Die Fahrstufen werden über einen Lenkstockhebel eingelegt. Auch der "Pilot Assist" mit Funktionen wie Adaptivtempomat und Spurhaltesystem lässt sich hier aktivieren. Hersteller
Der Kofferraum weist ein Fassungsvermögen von 318 bis 1000 Liter auf. Hersteller
Ergänzend gibt es einen kleinen Sieben-Liter-Frunk unter der Fronthaube. Hersteller
Wechselstrom (AC) aus der Wallbox oder einfachen Ladesäule verarbeitet der EX30 mit 11 kW. Den leistungsfähigeren 22-kW-Onboard-Charger gibt es nur in Verbindung mit der Topausstattung "Ultra", da aber immerhin serienmäßig. Hersteller
Gleichstrom (DC) aus der Schnellladestation bezieht der EX30 Single Motor Extended Range mit bis zu 153 kW. Hersteller
Der EX30 Single Motor Extended Range startet bei 44.990 Euro. Hersteller
Das ebenfalls 272 PS starke, aber mit kleinerer 51-kWh-Batterie ausgestattete Einstiegsmodell ist bereits ab 39.790 Euro zu haben. Hersteller
Topmodell ist der mit zwei Elektromotoren bestückte EX30 Twin Motor Performance AWD, der es auf eine Gesamtleistung von 428 PS bringt. Hersteller