Volvo C40: Der schöne Schwede fährt elektrisch

Der C40 Recharge Pure Electric ist nicht der erste Stromer aus dem Hause Volvo. Diese Vorreiterrolle hat der XC40 übernommen. Doch während der auch als Verbrenner zu haben ist, fährt der C40 ausschließlich elektrisch vor. Dabei kann er auf eine Systemleistung von 408 PS sowie Allradantrieb zurückgreifen. Wem ein SUV zu viel Kante zeigt, der wird an der coupéhaft eleganten Linienführung seine Freude haben.

Mit markanter Coupé-Linie tritt das neue Kompakt-SUV von Volvo an - komplett elektrisch angetrieben von zwei E-Motoren, je einer vorn und einer hinten mit jeweils 150 kW/204 PS. Das elegante Modell mit der nach hinten abschwingenden Dachlinie schieben die Schweden dem in der Heckpartie kantigeren XC40 Recharge nach, der auf der gleichen Plattform basiert. So ist der C40 Recharge Pure Electric das zweite vollelektrisch angetriebene Modell von Volvo und das erste, das ausschließlich mit einem elektrischen Antriebsstrang angeboten wird.

Lebt auf großem Fuß

Optisch gefällt die Karosserie, nicht nur, wenn sie in der neuen Metallicfarbe "Fjord-Blue" lackiert ist. Wie bei E-Autos üblich, ist der Kühlergrill abgedeckt. Außergewöhnlich dagegen: Die beiden Höcker hinten auf dem Dach sind nichts anderes als die Scharniere für die Heckklappe. Auffällig zudem die Frontschürze und das hintere Lichtband. Ultrabreit fallen die 19- beziehungsweise 20-Zoll-"Socken" aus, das Format - ab 235/50er vorn und 255/45 hinten - erscheint gar nicht E-like, sprich umweltbewusst.

Innen geht es auch im Coupé großzügig zu, selbst im Fond fühlen sich die Insassen gut untergebracht. Dem Fahrer schränkt jedoch das abgeflachte Dach die Sicht nach hinten ein. Ins Gepäckabteil passen 413 Liter, das entspricht dem Volumen des XC40; vorn (31 Liter) bleibt noch etwas Platz für Ladekabel oder eine kleine Tasche. Maximal lassen sich bei umgeklappten Rücksitzlehnen 1205 Liter verstauen, das ist etwas weniger als im XC40.

Blickfang: Der hochkant installierte Bildschirm, der das Android-basierte Infotainment beherbergt. Hersteller

Auf Nachhaltigkeit legt Volvo großen Wert, so beim lederfreien Interieur oder beim Teppichboden, der aus dem Material von 71 PET-Sprudelflaschen besteht. Gute Absichten, die aber nicht ganz mit der Herstellung der großen Batterien in den E-Autos einhergehen. Beim Volvo C40 Recharge sind es immerhin rund 500 Kilo schwere Lithium-Ionen-Akkus mit 75 kWh nutzbarer Kapazität. Sie erlauben laut WLTP-Norm eine Reichweite von 440 Kilometern, wobei die Realität eher bei 300 bis 370 Kilometern liegen dürfte, dies bei zurückhaltender Fahrweise. Bei Stromern, besonders im Winter, ist eine solche Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis kein außergewöhnliches Phänomen. Schließlich müssen beim Volvo C40 Recharge knapp 2,2 Tonnen (Leergewicht) bewegt werden. Als Stromverbrauch werden 20,9 kWh/100 km angegeben. An der 22-kW-Wallbox müssen Ladezeiten von acht Stunden einkalkuliert werden. Viel schneller geht es mit DC-Gleichstrom, da braucht es bei 150 kW nur knapp 40 und bei 50 kW rund 70 Minuten, um von zehn auf achtzig Prozent aufzuladen.

In 4,7 Sekunden von 0 auf 100

Ziemlich rasant beschleunigt der schöne Schwede, der mit einer Systemleistung von 300 kW/408 PS aufwartet - in nur 4,7 Sekunden wird aus dem Stand das Landstraßentempo 100 erreicht, die Spitze ist bei 180 km/h abgeregelt. Die Insassen werden beim Ampelstart regelrecht in die formidabel ausgeformten Sitze gepresst, zumal der Stromer seine fast unbändige Kraft ansatzlos parat stellt. Dabei übertragen die vier Räder mit vollem Grip. Freilich geht es auch behutsam, um die Resourcen zu schonen, aber einmal ausprobieren, das darf schon sein. Die Handling-Eigenschaften verführen nicht unbedingt zum Kurventanz. Aber: Angenehmes Gleiten und bequemes Reisen sind Qualitäten, mit denen dieser Volvo bestens dienen kann, auch dank der soliden Verarbeitung. Leise sind die Stromer sowieso, das gilt beim C40 auch für die Wind- und Abrollgeräusche.

Elektro-Crossover: Nach Norm kommt der C40 mit einer Akkuladung 440 Kilometer weit. Hersteller

Das hohe Maß an Sicherheit wiederum ist nicht zuletzt auf die umfassend vorhandenen Fahrassistenten zurückzuführen, viele davon serienmäßig. Hervorzuheben sind die teilautonome Spur- und Geschwindigkeitsführung sowie die Erkennung von Gegenverkehr auf der eigenen Spur, inklusive Notbremsfunktion.

Google fährt mit

Einfacher als bei früheren Volvo-Modellen gestaltet sich die Bedienung. Geboten werden auch mehr Apps und bessere Vernetzung. Dazu gehört die schrittweise verfügbare Integration der "Google-Assistant"-fähigen Geräte.

Die Preise des Volvo C40 Recharge Pure Electric starten bei 62.050 Euro. Der Kunde braucht dabei nur unter fünf Optionen zu wählen. Die Lieferzeit geben die Volvo-Manager mit sechs Monaten an - trotz der Engpässe bei den Halbleitern, durch die das in chinesischer Hand befindliche Unternehmen wenig betroffen zu sein scheint.

Ingo Reuss

Volvo C40 Recharge Pure Electric in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits erhältlich.

Wen er ins Visier nimmt: Audi Q4 Sportback, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E etc.

Was ihn antreibt: Zwei Elektromotoren mit jeweils 150 kW/204 PS, Systemleistung 300 kW/408 PS. Batteriekapazität 78 kWh, nutzbar 75 kWh.

Was er kostet: Ab 62.050 Euro.

Was noch folgt: Weniger leistungsstarke Versionen mit Frontantrieb.