Vollzug steht bevor: Reese bringt Hertha acht Millionen Euro

Alle Parteien sind sich mündlich einig, der Vollzug steht bevor. Der Transfer von Hertha-Kapitän Fabian Reese zum VfL Wolfsburg beschert dem finanziell angeschlagenen Hauptstadtklub wichtige Einnahmen.

Eine Einigung zwischen dem VfL Wolfsburg und Fabian Reese gab es bereits in der vergangenen Woche, jetzt steht der Transfer des Kapitäns von Hertha BSC unmittelbar bevor. Nach kicker-Informationen haben die drei beteiligten Parteien inzwischen eine mündliche Einigung erzielt (auch Sky und die Berliner Morgenpost berichteten). Der Medizincheck steht noch aus. Der Verkauf von Reese bringt dem Hauptstadtklub, der den Stürmer 2023 ablösefrei von Holstein Kiel geholt hatte, eine Ablöse von etwa acht Millionen Euro ein.

Reeses Verkauf ist nach Eichhorn der nächste Baustein

Nach dem in der vergangenen Woche abgewickelten Neun-Millionen-Euro-Transfer des 16-jährigen Top-Talents Kennet Eichhorn zu Bayer Leverkusen ist Reeses Abgang der zweite große Baustein für die Berliner, die in diesem Sommer einen Transferüberschuss von etwa 15 Millionen Euro erzielen müssen und bislang noch keinen Neuzugang verpflichtet haben.

Reese hatte seinen Vertrag in der Hauptstadt im Mai des vergangenen Jahres bis 2030 verlängert und war mit einem kolportierten Jahresgehalt von etwa 1,8 Millionen Euro Herthas Top-Verdiener. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige mit zehn Toren und 14 Assists gleichauf mit KSC-Regisseur Marvin Wanitzek zweitbester Scorer der 2. Liga hinter Fürts Noel Futkeu (25 Scorerpunkte).

Nach Platz 7 war für Reese klar, dass er wegwill

Vor der vergangenen Saison hatte Hertha-Coach Stefan Leitl Reese, mit dem er einst schon in Fürth zusammengearbeitet hatte, zum Kapitän gemacht. In einem kicker-Interview im Juli 2025 hatte Reese gesagt: "Wir können etwas erreichen, was für ewig bleibt." Doch Hertha konnte trotz eines teuren und namhaft bestückten Kaders nie ins Aufstiegsrennen eingreifen und beendete die Saison auf Platz 7. Für Reese, der als Jungprofi einst für Schalke 13 Bundesligaspiele bestritt, war das das Signal, sich neu zu orientieren.

Neben Wolfsburg beschäftigten sich zuletzt dem Vernehmen nach auch mehrere Bundesligisten mit dem Angreifer, konnten oder wollten aber das Paket aus Ablöse und Gehalt für den Mann, der Ende November 29 wird, nicht stemmen. Jetzt ist klar: Reese verlässt Berlin, aber er bleibt in der 2. Liga - und will mit dem VfL im Sommer 2027 sein Sehnsuchtsziel Bundesliga erreichen.