Vollzug steht bevor: Leverkusen holt Bayerns Stanisic

Der Wechsel von Josip Stanisic vom FC Bayern München zu Bayer 04 Leverkusen ist beschlossene Sache. Der Werksklub leiht den Rechtsverteidiger für ein Jahr aus. Eine Kaufoption bekommt der Europa-League-Teilnehmer vom Deutschen Meister allerdings nicht zugestanden.

Spätestens am Montag wird es die Vollzugsmeldung geben. Dann ist die Leihe von Münchens Abwehrspieler Josip Stanisic (23) zu Bayer 04 Leverkusen auch offiziell. Um den Transfer perfekt zu machen, fehlt neben den Unterschriften nur noch der Medizincheck, den der kroatische Nationalspieler noch absolvieren muss.

Stanisic, der aufgrund seiner Vielseitigkeit in der Defensive auf beiden Außenverteidigerpositionen sowie im Abwehrzentrum eingesetzt werden kann und damit Leverkusens Flexibilität erhöht, ist ein weiterer Baustein, um den Kader des Teams von Trainer Xabi Alonso auch in der Breite so aufzustellen, dass es über eine ganze Saison auf höchstem Niveau im Kampf um Titel wettbewerbsfähig ist.

Bemerkenswert, dass die Bayern einen Titelkonkurrenten stärken

Bemerkenswert daran ist zum einen, dass die Münchner kein Problem damit haben, mit der Leihe von Stanisic nach Leverkusen einen potenziellen Konkurrenten im Kampf um den Meistertitel zu verstärken. Dies dürfte nämlich der Fall sein, da der Abwehrspieler, der elf Mal für seine Heimat im Länderspieleinsatz war, sich deutlich von Stamm-Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong unterscheidet. Während dieser extrem offensivorientiert spielt, gilt Stanisic nicht nur aufgrund seiner Schnelligkeit als defensivstark.

Zudem hat Bayer 04 mit dieser Leihe seinen beiden Außenverteidigerpositionen doppelt besetzt. Können doch Stanisic, der bislang 28 Bundesliga- sowie zehn Champions-League-Spiele für die Bayern bestritt, und auch Frimpong-Konkurrent Arthur auch auf der linken Seite als Grimaldo-Backup eingeplant werden.

Keine Kaufoption für Bayer 04

Die Münchner gestehen Bayer 04 diese Verstärkung ihres Kaders zu, obwohl sie selbst mit Stanisic noch Pläne für die Zukunft haben, auch wenn dieser zuletzt unter Trainer Thomas Tuchel eine untergeordnete Rolle spielt und beim Ligastart in Bremen (4:0) im Münchner Spieltagsaufgebot gefehlt hatte. Diese grundsätzliche Wertschätzung dokumentiert sich darin, dass die Münchner Bayer 04 keine Kaufoption für den 1,87 Meter großen Rechtsverteidiger zugestehen wollten.