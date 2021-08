Vollzug schon am Freitag? Mbappé-Transfer steht bevor

Nun könnte es ganz schnell gehen. Einem Medienbericht zufolge wird Paris St. Germain ein zweites, verbessertes Angebot von Real Madrid für Kylian Mbappé (22) akzeptieren.

Der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid steht offenbar unmittelbar bevor. Wie die spanische "Marca" berichtet, haben die Königlichen am Donnerstag ein zweites Angebot für den 22 Jahre alten Stürmer abgegeben, welches Paris St. Germain akzeptieren wird. Real überweist demnach 170 Millionen Euro in die französische Hauptstadt, weitere zehn Millionen Euro können durch Boni hinzukommen.

Ein erstes Angebot über 160 Millionen Euro hatte Paris am Dienstag noch umgehend abgelehnt, Sportdirektor Leonardo hatte es als "nicht ausreichend" bezeichnet und die Real-Verantwortlichen für ihr Vorgehen scharf kritisiert. Nun soll PSG der "Marca" zufolge zu dem Schluss gekommen sein, dass ein Abschluss des Deals noch in diesem Sommer die einzige Möglichkeit darstellt, um die Situation aufzulösen. Mbappé geht in sein letztes Vertragsjahr in Paris, 2022 könnte er PSG ablösefrei verlassen.

Dazu wird es nun wohl nicht kommen. Noch am Freitag soll der Vollzug erfolgen und Mbappé in Madrid vorstellig werden. Mit dem Klub war sich der Weltmeister von 2018 bereits einig, Leonardo hatte am Dienstag bestätigt, dass der Stürmer Paris verlassen wolle. Es scheint so, als würde er seinen Willen bekommen.