"Vollumfänglich überzeugt": Würzburg verpflichtet Wildersinn als Cheftrainer zur neuen Saison

Marco Wildersinn wird ab Sommer Cheftrainer bei den Würzburger Kickers. Der 41-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich angedeutet, dass Wildersinn zur kommenden Saison am Dallenberg anheuert. Nun gaben die Unterfranken die ligaunabhängige Verpflichtung bekannt. "Mit Marco bekommen wir einen Trainer, der zu 100 Prozent in unser Anforderungsprofil passt", wird FWK-Sportdirektor Sebastian Neumann in einer Mitteilung des Drittligisten zitiert. "Alle Gespräche, die wir miteinander geführt haben, waren von Beginn an von großer Sympathie und Offenheit geprägt. Seine Vita und Erfahrung in der Ausbildung junger, vielversprechender Talente hat uns vollumfänglich überzeugt."

Wildersinn war zuletzt vereinslos. Bis Oktober 2020 war er als langjähriger Trainer der TSG Hoffenheim II tätig und machte sich dabei einen Namen als Entwickler von Talenten. Zuvor war er unter anderem als Co-Trainer von Markus Kauczinski im Nachwuchsbereich des Karlsruher SC tätig. "Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe bei den Kickers. Der Verein hat viel Potential und ich möchte entscheidend dabei helfen, das wieder abzurufen. Die Planungen für die neue Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren und ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen", sagt der aus Baden-Baden stammende Coach.

Wildersinn wird damit im Sommer den nötigen Umbruch bei den Kickers einläuten - entweder in der Regionalliga Bayern oder in der 3. Liga. Noch hat der FWK die Chance, den zweiten Abstieg in Folge und den direkten Absturz von der 2. in die 4. Liga zu vermeiden, müsste dafür aber wohl die letzten drei Saisonspiele gewinnen (zum Restprogramm in der 3. Liga).

Santelli wird wieder NLZ-Leiter

Mit Wildersinns Verpflichtung steht auch endgültig fest, dass Interimstrainer Ralf Santelli die Betreuung der ersten Mannschaft nach der Spielzeit abgibt. Der gebürtige Schwabe wird den Unterfranken aber erhalten bleiben und kehrt zurück auf den Posten des NLZ-Leiters. "Für mich ist es eine absolute Wertschätzung meiner bisherigen Arbeit, wenn der Verein mich weiterhin in der Funktion als Leiter des Leistungszentrums benötigt. Wir wollen die erfolgreiche Arbeit dort weiterführen und ausbauen", sagte Santelli, der zugleich verspricht, sich komplett auf die restliche Saison zu fokussieren: "Selbstverständlich werde ich bis zum letzten Spieltag meine ganze Energie in diese Aufgabe einbringen, wie ich es bisher immer getan habe."