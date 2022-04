Volltreffer am Tag des Bieres: "Eiskalter" Rookie Beer schlägt Homerun zum Sieg

Wie passend: Ausgerechnet Rookie Seth Beer hat die Arizona Diamondbacks am Tag des Bieres in den USA zum Auftaktsieg in der Major League Baseball geführt.

Der "Opening Day" in der MLB fiel in diesem Jahr genau auf den Nationalen Tag des Bieres in den USA. Und ein Neuling nutzte die Gunst der Stunde, um seinen Namen in den Fokus zu rücken. Rookie Seth Beer führte die Diamondbacks im heimischen Arizona mit einem "Three Run Home Run" im neunten Inning zum 4:2 über die Padres aus San Diego - die entsprechenden Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

"Glaubt Ihr an Märchen? Seth Beer hat gerade eins geschrieben", twitterten die Diamondbacks. Außerdem schrieb der Klub zu den passenden Fotos und Videos vom besonderen Ereignis "Beer ist eiskalt" oder "Hold my Beer" (Halte mein Bier).

Wird das Bier jetzt billiger?

Beers Teamkollege Pavin Smith brachte die Heldentat sofort auf eine Idee. "Jedes Mal, wenn ihm ein Homerun gelingt, gibt es im Stadion Bier für einen Dollar", schlug Smith vor. Die Zuschauer hätten sicher nichts dagegen, eigentlich kostet ein Becher 4,99 Dollar (0,4 l).

Am Donnerstag riefen die Fans der Diamondbacks immer wieder laut den Nachnamen des Matchwinners, als dieser nach seinem Volltreffer die Bases ablief. "Es war ein surreales Gefühl", sagte Beer. Er fühle sich "immer noch wie in einem Traum. Es ist schwer in Worte zu fassen."

Keplers Auftakt fällt aus

Für den deutschen Baseball-Profi Max Kepler fiel der Auftakt in die Saison im Übrigen ins Wasser. Spiel eins seiner Minnesota Twins gegen die Seattle Mariners wurde wetterbedingt auf Freitag (22.10 Uhr) verschoben.